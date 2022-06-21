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TOTAL İstasyonları'nın TotalEnergies'e dönüşümü başladı

Güzel Enerji'nin TOTAL İstasyonları markası, OYAK'ın enerji sektöründeki atılım ve yatırım kararı ile yeni nesil istasyon ve hizmetlerin görüleceği, küresel faaliyetlerine paralel olarak TotalEnergies'e dönüşüyor.
TOTAL İstasyonları'nın TotalEnergies'e dönüşümü başladı

Türkiye'de TotalEnergies'e dönüştürülen yeni nesil ilk istasyon İstanbul Başakşehir'de açıldı. TotalEnergies Başakşehir Mehmetçik 2 No'lu Akaryakıt İstasyonu, dünyada 165 ülkede tercih edilen çevre dostu derecelendirme sistemi LEED Platinum Sertifikası'nın Türkiye'de akaryakıt istasyonlarında ilk örneği oldu.

Uluslararası düzeyde çevresel standartları karşılayan istasyonda, yenilenebilir enerji yatırımı olarak güneş enerjisi kullanımı öne çıkıyor. Ayrıca, istasyonda buhar geri dönüşüm sistemi, atık suyun yeniden kullanılması, yağmur suyu harmanlama ve LCA metodolojisi ile döngüsel yaşam modeli bulunuyor.

Otojet EV şarj istasyonunu barındıran tesiste yeni nesil elektrikli araçlara da hizmet verilecek. Tesis, enerji dönüşümünü merkezine alarak misafirlerine çok çeşitli ürün ve hizmetleri güvenilir bir şekilde sunarken, yenilikçi ve kullanıcı dostu bir market deneyimi de yaşatacak.

"Güzel Enerji olarak büyük bir dönüşüm ve başarıya imza atıyoruz"
İstasyonun açılışında konuşan OYAK Enerji Sektörü Grup Başkanı Yüksel Yılmaz, 2020 yılı başında TOTAL İstasyonları ve M Oil markalarının OYAK Grubu şirketlerine dahil olduğunu, hemen devamında da tasarruf, verimlilik, karlılık ve hızlı büyümeye odaklanarak iki markayı Güzel Enerji tüzel kişiliği adı altında birleştirdiklerini ifade etti.

Yılmaz, "Bugün TOTAL ve M Oil bayi ağı Türkiye'nin 74 şehrinden 79 şehrine ve 2021 yılının sonunda her iki markamızla 889 istasyondan toplam 917 istasyona ulaştı. 2021 yılının yaz dönemindeyse istasyonlarımızda yaklaşık 196 bin metreküp olan akaryakıt ve LPG satışı, tüm zamanların en büyük miktarına ulaştı ve diğer dağıtım şirketlerine yapılan satış̧ miktarlarında da geçtiğimiz yıllara göre en yüksek satış̧ rakamlarına ulaşıldı." diye konuştu.

Son 1,5 yılda fark yarattıklarını ve fark yaratmaya devam ettiklerini belirten Yılmaz, TOTAL İstanbul Havalimanı İstasyonu'nun, Avrupa'nın hizmet, kalite ve ölçek açısından en iyi TOTAL istasyonu seçilmesinin bunun en iyi örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Buraya emin adımlarla ve her aşaması özenle planlanmış bir vizyonla geldik. OYAK Genel Müdürümüz Süleyman Savaş Erdem'in önümüze koyduğu sürdürülebilir büyüme stratejisi ekseninde Güzel Enerji olarak büyük bir dönüşüm ve başarıya imza atıyoruz. Başakşehir Mehmetçik 2 No'lu Akaryakıt İstasyonu, TotalEnergies için değişimin başladığı nokta olacak. Hem TSK Mehmetçik Vakfı hem de TotalEnergies'in ortak ilk istasyonu olan Başakşehir Mehmetçik 2 No’lu Akaryakıt İstasyonumuzun hayırlı olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

"Akaryakıt sektörüne ilkleri kazandırmaya devam edeceğiz"
Güzel Enerji Akaryakıt Genel Müdürü Tolga Işıltan da dijitalleşme ile başlayan, pandemi ile birlikte kalıcı hale gelen sosyal ve ekonomik davranış değişikliklerinin insanların enerji ile ilişkilerini yeniden şekillendirdiğini ifade etti.

Işıltan, TOTAL İstasyonlarının bu yıl önemli bir dönüşüm yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Enerji endüstrisi, azalan kaynakları ve hızla artan talebi yönetmek üzere dijitalleşme, yenilenebilir enerji ve düşük karbon odaklı döngüsel ekonomi modelleri üzerine kurulu yeni bir sistem inşa ediyor. Güzel Enerji, bu dönüşümün öncülüğü hedefiyle OYAK’ın köklü tecrübesi ve TotalEnergies'in küresel gücünü buluşturuyor. TOTAL İstasyonlarının TotalEnergies'e dönüşümü ile birlikte istasyonumuz, temiz bir geleceği hedefleyen enerjinin yeni yüzünü temsil ediyor. Hedefimiz, yeni nesil TotalEnergies istasyonlarımızda sunduğumuz deneyimlerle tüm misafirlerimizi evlerinde hissettirmek. Akaryakıt sektörüne ilkleri kazandırmaya devam edeceğiz. TotalEnergies ile yeni nesil enerji, daha iyi gelecek."

"TotalEnergies iş birliğini hayata geçirmekten çok mutluyuz"
Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral Engin Durak ise Mehmetçik Vakfı'nın Türkiye'de toplumsal barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda bulunduğunu ve bu yıl 40'ıncı yaşını kutladığını hatırlattı.

Durak, "Başakşehir Mehmetçik 2 No'lu Akaryakıt İstasyonu, vakfımız ve akaryakıt sektörü için ilkleri barındırıyor. Kuruluş sürecinin her aşaması titizlikle planlanan, inşasının her detayına büyük özen gösterilen istasyonumuzla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Manevi yönü çok yüksek ve bir o kadar kıymetli olan TotalEnergies iş birliğini hayata geçirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Durak, "Bu yeni nesil istasyonun hem vakfımıza hem de milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

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