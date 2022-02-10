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Toyota 2021 mali yıl satış gelirleri hedefini güncelledi

Toyota Motor, mevcut mali yıl satış gelirleri hedefini aşağı yönlü güncelledi.
Toyota 2021 mali yıl satış gelirleri hedefini güncelledi

Japon üretici firma Toyota'dan yapılan açıklamada, son bilanço verileri ile 2021 mali yılı beklentileri duyuruldu.

Buna göre, daha önceki 30 trilyon yenlik satış gelirleri hedefi 29,5 trilyon yene düşürüldü.

Güncel hedefin yakalanması halinde, satış gelirleri geçen mali yıla kıyasla yüzde 8,4 artış kaydedecek.

Gelecek ay sona erecek 2021 mali yıl kapsamlı net ve işletme kar hedefleri ise değiştirilmedi.

Net kar hedefi önceki yıla kıyasla yüzde 10,9 artışla 2,49 trilyon yen olarak bekleniyor.

İşletme karı hedefi ise yüzde 27,4 artışla 2,8 trilyon yen olarak bekleniyor.

Yarı iletken açığı sebebiyle mali yıl kapsamlı küresel araç satış hedefi, Kasım 2021'de duyurulan 9 milyondan 8,5 milyona indirildi.

9 aylık dönem
Üretici firmanın Nisan-Aralık 2021 dönemi net ve işletme karı, satış gelirleri ve araç satış rakamları, geçen mali yılın aynı dönemine kıyasla yükseldi.

Net kar yüzde 57,8 artışla 2,32 trilyon yen, işletme karı yüzde 67,9 artışla 2,53 trilyon yen olarak kayda geçti.

Yarı iletken tedarik açığı ve malzeme maliyetlerinin yüksekliğine Toyota'nın satış gelirleri yüzde 19,2 artışla 23,2 trilyon yene çıktı.

Kuzey Amerika ve Asya etkisi
Firma 9 aylık dönemde küresel bazda 6,1 milyon araç satmayı başardı. Toplam satışta, elektrikli araçların oranı yüzde 27,7 olarak kayda geçti.

Geçen mali yılın aynı döneminde ise küresel bazda satılan 5,4 milyon aracın yüzde 22,9'unu elektrikli araçlar oluşturmuştu.

Kuzey Amerika ve Asya satışlarının Toyota'nın 9 aylık dönem hasılatına olumlu yansıdığı göze çarptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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