  • BIST 1.983,18
  • Altın 769.11377
  • Dolar 13.4872
  • Euro 15.0544
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -13 °C
»

Toyota 2021'de 10,5 milyon araçla yine 'en çok satan otomobil üreticisi' oldu

Japon otomotiv devi Toyota, 2021'de küresel bazda yaklaşık 10,5 milyon araç satarak "dünyanın en çok satan otomobil üreticisi" unvanını muhafaza etti.
Toyota 2021'de 10,5 milyon araçla yine 'en çok satan otomobil üreticisi' oldu

Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre, bünyesindeki mini araç üreticisi Daihatsu ve kamyonet üreticisi Hino dahil Toyota, geçen yıl 12 aylık dönemde küresel çapta yaklaşık 10,5 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

Japon üretici bu oranla, 2020 küresel satışlarına oranla yüzde 10,1 artış kaydetti.

Toyota'nın, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan fabrika kapanmaları ve yarı iletken çip tedarik sıkıntısından yerel ve yabancı rakiplerine göre daha az etkilendiği belirtildi.

Japon firma, küresel otomobil satışlarında en yakın rakibi Alman üretici Volkswagen'in 2021 satışlarını geride bıraktı.

Alman firma 2021 küresel araç satışlarının, önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 düşüşle 8,9 milyon olarak gerçekleştiğini duyurmuştu.

Böylelikle Toyota, 2020 küresel satışlarıyla elde ettiği birinciliği 2021'de de korumuş oldu.

Toyota'nın Ay aracı "Lunar Cruiser" 2020'lerin sonunda lansman yapacak
Bu arada Japon üretici, insanların 2040'a dek kadar Ay üzerinde yaşam ve nihayetinde Mars'ta hayat kurmalarına yardımcı olacak "Lunar Cruiser" projesi üzerinde çalışıyor.

Toyota Motor Corp. Lunar Cruiser Projesi Başkanı Sato Takao, projeye yönelik yaptığı değerlendirmede, "yüzyılda bir dönüşüme" dikkati çekti.

Sato, "Uzayı, yüzyılda bir dönüşümümüz olarak görüyoruz. Uzaya giderek, değerini insan hayatına kanıtlayacak iletişim ve diğer teknolojileri geliştirebileceğiz" dedi.

Projenin, insanların araç içinde güvenli şekilde yemek, çalışma, uyuma ve başkalarıyla iletişim kurması fikirlerine dayandığını belirten Sato, aynı eylemlerin uzayda da yapılabilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bu kapsamda Toyota ile JAXA iş birliğiyle üretilecek "Lunar Cruiser" Ay yüzeyi gezgin keşif aracının lansmanını 2020'lerin sonlarına gerçekleştirecek.

Robotik kol
İsmiyle, dünya geneli ünlenen "Land Cruiser" modelinden ilham alan ve hidrojen yakıt hücresi teknolojisini kullanarak uzayda yol alacak araç, Ay yüzeyinin zorlu ortamında sorunsuz keşif yapmayı hedefliyor.

Toyota'nın sözleşmeli teşebbüslerinden Gitai Japan, Lunar Cruiser için geliştirdiği robotik kol, aracın kullanımı esnasında denetleme ve bakım gibi görevleri yerine getirebilecek.

Ucuna monte edilebilen ve manevra kabiliyetine sahip aksesuarlarıyla robotik kol çukur açma, kaldırma ve süpürme görevi görebilecek.

Gitai Japan Başkanı Nakanose Şo, astronotlar için uzayda çalışmanın büyük masraf ve tehlikelerinin varlığına dikkati çekerek, bu sahada robotların kullanışlılığının önemini belirtti.

Toyota bünyesindeki mühendislerden Noda Şiniçiro, müşterilere hizmete önem verdiklerini belirterek, "Araçlarımızı Ay'a göndermek misyonumuz" diye konuştu.

Japon üreticinin araçlarının her yerde olduğunu anlatan Noda, "Ancak bu daha önce bulunmadığımız bir yere araçlarımız göndermek demek. " dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dövize karşı mücadelenin şifresi: Liralaşma stratejisi28 Ocak 2022 Cuma 11:42
  • Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2,5 liraya kadar düştü28 Ocak 2022 Cuma 11:29
  • Türkiye'ye 2021'de Mavi Akım üzerinden rekor gaz sevkiyatı yapıldı28 Ocak 2022 Cuma 11:28
  • Togg 'CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri oldu28 Ocak 2022 Cuma 10:57
  • Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı 2 milyon 189 bin 645'e ulaştı28 Ocak 2022 Cuma 10:31
  • Küresel piyasalar yüksek oynaklık ortamında denge arıyor28 Ocak 2022 Cuma 09:22
  • AK Parti'de kripto para mesaisi: Sona gelindi28 Ocak 2022 Cuma 09:21
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak28 Ocak 2022 Cuma 09:10
  • EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 60 milyar metreküp olarak açıkladı28 Ocak 2022 Cuma 09:08
  • Apple'ın geliri tedarik zinciri sıkıntılarına rağmen rekor kırdı28 Ocak 2022 Cuma 09:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti