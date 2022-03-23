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Toyota 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 8 montaj hattını durdurdu

Toyota Motor, 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası parça tedarikindeki aksaklıklar nedeniyle ülke içi 8 montaj hattında faaliyetleri askıya aldı.
Toyota 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından 8 montaj hattını durdurdu

Japon üretici geçen hafta meydana gelen depremin ardından ülke içi 6 fabrikasında 8 üretim bandını askıya aldığını açıkladı.

Parça tedarik aksaklıkları nedeniyle alınan durdurma kararının üç gün sürmesi ve RAV4, Land Cruiser modelleri dahil yaklaşık 30 bin araç üretimini etkilemesi bekleniyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda Tohoku bölgesinde 16 Mart gecesi meydana gelen depremde 3 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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