  • BIST 3.358,37
  • Altın 1002.171
  • Dolar 18.2194
  • Euro 18.0823
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 28 °C
»

Toyota ve Nissan üretime ara verdi

Japon otomotiv üreticilerinden Toyota ve Nissan, bazı fabrikalarında üretime ara vereceklerini duyurdular. Japonya'da Hinnamnor tayfunu nedeniyle, her iki markanın da Salı gününe kadar üretime ara vereceği açıklandı.
Toyota ve Nissan üretime ara verdi

Japonya'da beklenen Hinnamnor tayfunu, ülkedeki otomotiv üretimini sekteye uğrattı. Toyota ve Nissan'dan yapılan açıklamalarda, ülkedeki bazı fabrikalarda üretime ara verileceği belirtildi.

Toyota'dan yapılan açıklamada, Japonya'nın batısındaki Fukuoka bölgesinde yer alan 3 tesiste gece vardiyasının geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Nissan da, Fukuoka bölgesinde yer alan fabrikalarında beklenen tayfun nedeniyle üretime ara verecek. Her iki marka da üretime yeniden Salı günü başlayacak.

Japon yetkililer beklenen tayfunun risk derecesini 'güçlü'den 'çok güçlü' olacak şekilde değiştirmişti.

Hinnamnor tayfunu nedeniyle Güney Kore'de de bazı tesislerde üretime ara verildiği belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarıyer'de İSKİ çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacak05 Eylül 2022 Pazartesi 16:34
  • Ağrı'da beşiz kız kardeşler okula başladı05 Eylül 2022 Pazartesi 15:50
  • Fatih Erbakan: Kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkartacağız05 Eylül 2022 Pazartesi 14:57
  • 'Kış savaşı' resmen başladı: Rusya Avrupa'ya doğal gaz hattını kapattı05 Eylül 2022 Pazartesi 14:51
  • İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu05 Eylül 2022 Pazartesi 14:49
  • Kuzey Irak'ta helikopter kazası: Bir askerimiz şehit oldu05 Eylül 2022 Pazartesi 14:28
  • Trabzon'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 12 bin 216 lira ceza uygulandı05 Eylül 2022 Pazartesi 14:24
  • Hızlı tren sefer sayıları artırılıyor05 Eylül 2022 Pazartesi 13:43
  • Milli Savunma Bakanı Akar Polonya'da05 Eylül 2022 Pazartesi 13:20
  • Kaymakamdan örnek davranış: Çiçek gönderenlere bağış yaptırdı05 Eylül 2022 Pazartesi 12:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti