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Toyota'nın kamyon üreticisi Hino "hileli emisyonu" itiraf etti

Japon otomobil üreticisi Toyota'ya bağlı kamyon üreticisi alt kuruluş Hino Motors, "hileli emisyon ve yakıt verileri" ibraz ettiğini kabul etti.
Toyota'nın kamyon üreticisi Hino "hileli emisyonu" itiraf etti

Hino Motors, Kuzey Amerika'ya yönelik, Japonya içi üretilen araçların motor sertifikasyonlarında saptanan "yasa dışı uygulama" sonrası iç soruşturma heyeti kurdu.

Heyet soruşturması sonucunda Japon firma, 2016'dan beri "hileli emisyon ve yakıt verileri" ibraz edildiği ve bu verilerle sertifikalandırılan "motorlara sahip" 115 bin aracın satıldığını itiraf etti.

"Görevi suistimalden" Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığına (MLIT) bilgi verildiğini aktaran firma, "hileli verilere sahip" motorlara sahip araçların ABD ve Kanada'ya sevkiyatlarının durdurulduğu açıkladı.

Durdurma kararının, firmanın ülke içi yıllık satışının yüzde 35'ini etkileyeceği bildirildi.

MLIT, yaptığı açıklamada eylemin, "tüketici güvenini sarstığını ve sertifikasyon sürecinin temellerinde şüphe oluşturduğunu" kaydetti.

Hino Motors Başkanı Ogiso Satoşi ise düzenlediği basın toplantısında, "katı mesai koşulları ve sayısal hedefleri yakalama baskısı nedeniyle çalışanların baskı altında olduğunu" belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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