TPAO giyim ve giyim eşyası satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ulusal petrol şirketimiz olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü TPAO, ihale ile iş için giyim ve giyim eşyası satın alacak.
Alınacak giyim ve giyim eşyaları TPAO Genel Müdürlüğü ile Batman, Adıyaman ve Trakya bölge müdürlüklerine teslim edilecek.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 31.05.2022
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