TPAO giyim ve giyim eşyası satın alacak

Ulusal petrol şirketimiz olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü TPAO, ihale ile iş için giyim ve giyim eşyası satın alacak. Alınacak eşyalar TPAO Genel Müdürlüğü ile Batman, Adıyaman ve Trakya bölge müdürlüklerine teslim edilecek.