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TPAO 'yılın arama şirketi' ödülünü aldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Norveç merkezli Rystad araştırma kuruluşunun yılın en iyi performans gösteren şirketleri listesinde "2021 Yılın Arama Şirketi" olarak yer aldı.
TPAO 'yılın arama şirketi' ödülünü aldı

Norveç merkezli Rystad araştırma kuruluşunun açıklamasına göre, TPAO "Yılın Arama Şirketi" kategorisinde, petrol ve doğal gaz keşifleri açısından önde gelen ExxonMobil, ENI ve Hess şirketleri ile beraber aday gösterilmişti.

Şirket, Karadeniz'de gerçekleştirdiği faaliyetler ve doğal gaz keşifleriyle, geçen yıl dünya devleri ile yarışarak "yılın arama şirketi" seçildi.

Geçen yıl dünya çapında maliyetinin üzerinde katma değer yaratmayı başaran üç proje arasında TPAO'nun keşifleri de yer aldı. TPAO, bulunan rezerv başına birim maliyeti bakımından en düşük maliyetle faaliyet gösterebilen ikinci şirket oldu.

TPAO'nun 2021 yılında Amasra-1 kuyusunda gerçekleştirdiği 135 milyar metreküplük son keşfi, dünyadaki üçüncü en büyük keşif olarak kayda geçti.

Şirketin 2020 yılındaki 405 milyar metreküp doğal gaz keşfi, o yılın denizlerdeki en büyük, deniz ve kara toplamında ise ikinci en büyük keşfi olarak kaydedilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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