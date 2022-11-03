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Trabzon'a özgü 'zerdava' ve 'Tonya finosu' ırklarının gen haritası çıkarılıyor

Trabzon'a özgü 'zerdava' ve 'Tonya finosu' ırklarının gen haritası çıkarılıyor
Trabzon'a özgü "zerdava" ve "Tonya finosu" ırkı köpeklerin, yürütülen gen haritası çalışması sonucu tescillenmesi hedefleniyor.
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