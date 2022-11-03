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Trabzon'a özgü 'zerdava' ve 'Tonya finosu' ırklarının gen haritası çıkarılıyor
Trabzon'a özgü 'zerdava' ve 'Tonya finosu' ırklarının gen haritası çıkarılıyor
Trabzon'a özgü "zerdava" ve "Tonya finosu" ırkı köpeklerin, yürütülen gen haritası çalışması sonucu tescillenmesi hedefleniyor.
03 Kasım 2022 Perşembe 15:06
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.