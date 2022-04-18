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Trabzon'da heyelan sonucu 5 bina toprak altında kaldı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde heyelan sonucu kullanılmayan okul ve 2 katlı lojmanı ile 3 ev toprak altında kaldı.
Trabzon'da heyelan sonucu 5 bina toprak altında kaldı

İlçeye bağlı Oylum Mahallesi Derebaşı mevkisinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayın ardından Valisi İsmail Ustaoğlu, bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Ustaoğlu, gazetecilere, Derebaşı mevkisinde meydana gelen toprak kaymasının dere yatağını doldurarak su birikintisi oluşturduğunu söyledi.

Söz konusu bölgede kullanılmayan ilkokul ve 2 katlı lojmanı ile onun yanında 3 evin bulunduğunu belirten Ustaoğlu, "Bunlar toprak altında kaldı. Allah'a şükür herhangi bir can kaybımız yok. Evler zaten kullanılmıyordu, sadece okul lojmanını kullanan buradaki vatandaşımız, çobanımız vardı, o da erken fark etmiş, hemen hayvanlarıyla beraber olay yerini terk etmiş ve herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı." dedi.

Ustaoğlu, başta AFAD olmak üzere Sürmene ve Araklı kaymakamları, belediyeler, DSİ ve diğer tüm ekiplerin olay yerine geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dere yatağı boyunca 19 vatandaşımız tahliye edildi riskli gördüğümüz evlerinden. Aynı zamanda yine riskli gördüğümüz iki ilköğretim okulumuzu da bugün tatil ettik. Şu an arkadaşlarımız takip ediyor. Sizin de gördüğünüz gibi şu an kısmen baraj etkisinin oluştuğu dere yatağında su kendine bir yatak buldu ve şu an kısmen su tahliyesi devam ediyor. İnşallah arkadaşlarımız da devam edecek. Şu an makineli bir müdahale yapmamız söz konusu değil çünkü riskli bir durum söz konusu. Devamında da biliyorsunuz, yamaçta devam eden bir risk söz konusu. Onun için şimdi tedbirlerimizi alıyoruz. AFAD'ımızla, DSİ'mizle, tüm kurumlarımızla burayı takip ederek önümüzdeki günlerde dere yatağındaki duruma göre ilave tedbirleri alacağız."

"Ciddi bir hava sıcaklığı var"
Vali İsmail Ustaoğlu, heyelanın neden kaynaklandığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Tabii biliyorsunuz, Meteoroloji bölge düzeyinde uyarılarını yapmıştı. Bugün ortalama 30 dereceyi bulacak hava sıcaklığını dün biz kamuoyu ile Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle beraber paylaşmıştık. Bugün sizin de gördüğünüz gibi ciddi bir hava sıcaklığı var ve bunun da beraberinde maalesef son 15-20 gündür yaşadığımız onlarca toprak kaymasının bir benzeri bugün burada yaşandı. Şu an karların erimesi, iyice toprağın yumuşamasıyla bu risk söz konusu ama Allah'a şükür alınan tedbirler ve bu olayda da can kaybının olmaması hepimiz için sevindirici."

Mağdur olan vatandaşların geçici olarak gerek otellerde gerek misafirhanelerde tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarının altını çizen Ustaoğlu, "Onda bir sıkıntı yok. İnşallah onların daha detaylı ihtiyaç tespitlerini yaparak önümüzdeki günlerde barınma noktasında daha kalıcı çözümlerin hep birlikte çalışmasını yapacağız. Tekrar geçmiş olsun diyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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