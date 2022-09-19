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Trabzon'da öğrenciler çikolata üretimi yapacak

Trabzon'da lise öğrencilerinin eğitim alarak satış yapacağı "Çikolata Üretim ve Eğitim Atölyesi" hizmete açıldı.
Trabzon'da öğrenciler çikolata üretimi yapacak

Atölye; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan Mesleki Eğitim ve İşbirliği Protokolü kapsamında İçişleri Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Trabzon Ticaret Borsası (TBB) ile Trabzon Ortahisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde hazırlandı.

İş yerinde oluşturulan bölümde eğitmenler eşliğinde çeşitli ürünler hazırlayan öğrenciler, "Hisariçi" ismi verilen çikolataları hem paket olarak hem de kilogram usulü satışa sunuyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, TTSO'nun öncülüğünde başlatılan atölye çalışmasının bugün paydaşlarıyla birlikte Trabzon'un yeni bir markası olarak gün yüzüne çıktığını söyledi.

Devletin ilgili kurumları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin ortaklaşa hazırladığı Çikolata Üretim ve Eğitim Atölyesi'nin faaliyete geçtiğini belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Trabzon, fındık üretiminin yapıldığı illerimizden birisi. Çikolata sanayisinin en önemli girdisi olan fındık üretimi Trabzon'un özel markası olan 'Hisariçi' çikolata markasıyla tescillenmiş olacak. Atölyenin kurulmasının da Trabzon'a ayrı bir katma değer sağlayacağına inanıyoruz."

Ustaoğlu, atölyede çalışan lise öğrencilerinin hem kendilerini geliştireceğine hem de meslek sahibi olacaklarına işaret ederek, "Ortak akıl etrafında toplanılmış bir proje. Bu kapsamda öncülük eden TTSO'da güzel bir projeye imzasını atmış oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Startını verdiğimiz bu güzel çalışmanın başka alanlarda da çalışmaları olacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Açılışa TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş ile kamu kurumlarının müdürleri katıldı.

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