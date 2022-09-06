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Trabzon'da sağanak etkili oldu

Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Trabzon'da sağanak etkili oldu

Trabzon'da akşam başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışın ardından Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı kesimleri ile Ortahisar ve Yomra ilçelerinin bazı bölgelerinde ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Bazı araçlar yollarda biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, sorun yaşanan bölgelere müdahalede bulundu.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gezen bazı turistlerin, yağış nedeniyle sık sık fotoğraf çektikleri görüldü.

Öte yandan Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ortahisar ve Yomra ilçelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, etkisini arttırarak yerel kuvvetli yağış şeklinde devam edeceği, bu nedenle ani sel, su baskını, dolu, yıldırım, heyelan gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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