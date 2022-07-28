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Trabzon’da, 'Uluslararası Horon Festivali' başladı

TRABZON'da ‘61 Ülke El Ele Hayde Horona’ sloganıyla bu yıl 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Horon Festivali, kortej yürüyüşü ve konuk ülkelerin halk dansları topluluklarının gösterileri ile başladı.
Trabzon’da, 'Uluslararası Horon Festivali' başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Valiliğin desteği ile ‘61 Ülke El Ele Hayde Horona’ sloganıyla bu yıl 2’ncisi düzenlenen ve 4 gün sürecek Uluslararası Horon Festivali açılışı için Atatürk Alanı önünden kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. 61 ülkeden halk dansları ekiplerinin katıldığı kortej yürüyüşü sırasında ülkelerinin bayrakları eşliğinde yürüyen katılımcılar, Kahramanmaraş Caddesi üzerinden Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi’ne ulaştı.

EL ELE HORON

Ülkelerin halk dansları ekiplerinden temsilciler el ele vererek kemençe eşliğinde horon gösterisi sundu. Türkiye’nin yanı sıra Çeçenistan, Endonezya, Filistin, Gürcistan, Hindistan, İran, Kıbrıs, Kosova, Moldova, Polonya, Rusya, Sırbistan, Ürdün ve Yunanistan temsilcilerinin horon gösterisi izleyenlerden alkış aldı. Etkinlik ülkelerin halk dansları gösterileri ve düzenlenen konserlerle sona erdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehri daha çekici, keyifli ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için gayretle çalıştıklarını belirterek, "Bu şehri daha keyifli bir şehir yapmanın en kestirme yolu şehirdeki kültür ve sanat etkinlikler ile spor faaliyetleri arttırmaktır. Bu çerçevede bizde şehrimizi kültür ve sanat etkinlikleri ile donatmak için çok büyük bir gayret gösteriyoruz” dedi.

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