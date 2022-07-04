Trabzonpsor, Trezeguet'yi KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Mısırlı futbolcu Trezeguet'nin transferi için Aston Villa ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor , kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bordo-Mavililer, Aston Villa ile Trezeguet'in transfer için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

"İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın profesyonel futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Başakşehir ve Kasımpaşa dönemi

Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa forması giyen Mısırlı futbolcu, 2019 yılında 10 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak Başakşehir'in kadrosuna katılan Trezeguet gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 6 kez fileleri havalandırırken 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.