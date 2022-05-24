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Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kötü gidişatını değiştirerek başarıya ulaştı

Bordo-mavililerin 10 Kasım 2020'de anlaşmaya vardığı Abdullah Avcı, 17. sırada devraldığı takımı geçen sezon 4. sıraya taşıdı, bu sezon ise şampiyonluğa ulaştırdı. 37 sezon şampiyon olamayan Karadeniz ekibi, Avcı ile müzesine 2 kupa getirdi.
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kötü gidişatını değiştirerek başarıya ulaştı

Spor Toto Süper Lig'i 81 puanla şampiyon tamamlayan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kötü gidişatını sonlandırarak başarıya ulaştı.

Ligde en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyonluk ipini göğüsleyen bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı ile kötü günleri geride bırakarak büyük şampiyonluk özlemine son verdi.

37 sezon şampiyon olamayan Karadeniz ekibi, Avcı ile ikinci sezonunda mutlu sona ulaşarak taraftarlarına büyük sevinç yaşattı.

70 lig maçında sadece 6 yenilgi
Bordo-mavililer, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 70 lig maçı oynadı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik alırken sadece 6 maçtan yenilgi ile ayrılarak rakiplerine kolay 3 puan vermedi.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde 2,08'lik puan ortalaması elde etti.

İki sezonda 2 kupa
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 2 sezonda müzesine 2 kupa getirdi.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde ilk olarak TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geçen sezon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.

Avcı, ilk lig şampiyonluğu ve Süper Kupa şampiyonluğu sevincini bordo-mavili takımda yaşadı.

Art arda Avrupa'da
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde art arda 2 kere Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligi 4. sırada bitirerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele ederken bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundan itibaren sınav verecek.

Geçen sezonki maçlar
Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde etti.

Bordo-mavililer, bu sezon ise 38 haftalık bölümde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak mutlu sona ulaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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