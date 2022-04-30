  • BIST 2.430,55
  • Altın 905.43
  • Dolar 14.8432
  • Euro 15.6476
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 17 °C
»

Trabzonspor-Antalyaspor maçı dev ekranlardan izlenecek

Trabzonspor taraftarlarının Avni Aker Millet Bahçesi ve Trabzon Meydan Parkı'na kurulacak dev ekranlardan bordo-mavili takımın Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı izleyecekleri bildiri
Trabzonspor-Antalyaspor maçı dev ekranlardan izlenecek

Digiturk'ün yazılı açıklamasında, Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının dev ekranlardan ücretsiz yayımlanması için Trabzonspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi ile iş birliği yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen beIN Sports Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, şunları ifade etti:

"Süper Lig'in resmi yayıncısı olarak, Trabzonspor taraftarlarının ve Trabzon şehrinin, şampiyonluğun ilan edilmesi muhtemel olan Antalyaspor maçının heyecanını yaşayabilmesi için elimizden geldiğince katkıda bulunmak istedik. Karşılaşmanın Trabzon Meydan Parkı ve Avni Aker Millet Bahçesi'nde kurulacak olan dev ekranlardan yayımlanması için Trabzonspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi ile hiçbir ücret talep etmeden iş birliği yaptık."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da Trabzonspor taraftarları adına iş birliklerinden dolayı beIN Sports'a teşekkür ederek, "Onlar sayesinde taraftarlarımız, Trabzon'daki şampiyonluk maçının heyecanını hep birlikte yaşayabilecek. Tüm taraftarlarımızı yarın Trabzon Meydan Parkı ve Avni Aker Millet Bahçesi'ne davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı: 15 futbolcu almayacağız, 6-7 oyuncu alacağız29 Nisan 2022 Cuma 13:30
  • NBA'de Suns, Mavericks ve 76ers yarı finale çıktı29 Nisan 2022 Cuma 13:29
  • MotoGP'de heyecan İspanya'da sürecek29 Nisan 2022 Cuma 13:28
  • Trabzonsporlular kutlamalar için kente akın ediyor29 Nisan 2022 Cuma 13:12
  • TFF, yeni sezonun başlangıç tarihini açıkladı29 Nisan 2022 Cuma 12:29
  • Futbolda haftanın programı29 Nisan 2022 Cuma 12:14
  • Antalyaspor, Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak29 Nisan 2022 Cuma 10:46
  • 1. Lig'den direkt Süper Lig'e yükselecekler bu hafta belli olabilir29 Nisan 2022 Cuma 10:45
  • Hatayspor, Süper Lig'de Altay'ı ağırlayacak29 Nisan 2022 Cuma 09:36
  • PFDK'den Çaykur Rizesporlu Fabricio Baiano ve Fatih Karagümrüklü Jimmy Durmaz'a ceza29 Nisan 2022 Cuma 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti