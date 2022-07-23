Trabzonspor ayrılığı duyurdu! Flavio resmen Al Taawon'da!

Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'nun Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Taawoun'a geçici transferi için görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.
Trabzonspor'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada: "Profesyonel futbolcumuz Flavio Mederios Da Silva'nın Altaawoun Saudi FC'ye geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Satın alma opsiyonu: 2 milyon Dolar
Bordo-Mavili ekip, 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun Al Taawon'a; 200 bin Dolarlık kiralama bedeli ve 2 milyon Dolar satın alma opsiyonu ile kiralandığını açıkladı
Flavio, geçtiğimiz sezonu Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da kiralık olarak geçirmişti.
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