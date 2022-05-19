Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, ligin son haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına 6 eksikle başladı.

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, ligin 37’nci haftasında oynanan Altay maçı sonrasında verilen 3 günlük iznin ardından bugün toplandı. Ligin kapanış maçını Medipol Başakşehir ile oynamaya hazırlanan bordo mavili ekip, 22 Mayıs Pazar günü deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün başladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basına açık yapılan idman öncesinde basın mensuplarının yanına gelerek kısa süre sohbet etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00’da yapılan antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 ve geniş alan oyunları çalışmaları yaptı.

6 İSİM İDMANA ÇIKMADI

Trabzonspor’un bugünkü idmanına tedavileri süren Trondsen, Peres ve Abdülkadir Ömür, ameliyat geçiren Serkan Asan, hastalığı nedeniyle Uğurcan Çakır ile izinli olan Marek Hamsik katılmadı.

3 OYUNCU AYRI ÇALIŞTI

Sezon başına yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzan kalan ve geçtiğimiz günlerde takıma yeniden katılan Gervinho, takım arkadaşlarından ayrı çalıştı. Denswil ile idman saatine yetişemeyen Cornelius ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.