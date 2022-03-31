Trabzonspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük düdük çalacak!

Süper lig'in 31. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak dev maçın hakemi Zorbay Küçük oldu.

İşte Süper Lig'de 31. hafta maçlarının hakemleri:

Giresunspor-Sivasspor: Arda Kardeşler

Kayserispor- Fenerbahçe : Atilla Karaoğlan

Altay-Antalyaspor: Yasin Kol

Galatasaray -Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

Kasımpaşa-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar

Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

Trabzonspor-Beşiktaş Zorbay Küçük

Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka

Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz

MHK görevi iade edilen hakemlere görev vermedi!

Son haftalarda çalkantılı bir dönem geçiren MHK, haftanın hakemlerini açıkladı. Geçtiğimiz gün görevden alınan hakemler, TFF Tahkim Kurulu'na başvurmuş ve görevlerine geri iade edilmişti. Ancak Merkez Hakem Kurulu göreve geri dönen hakemlere bu hafta Süper Lig'de maç vermedi.