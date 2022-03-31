Trabzonspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük düdük çalacak!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak dev maçın hakemi Zorbay Küçük oldu.
İşte Süper Lig'de 31. hafta maçlarının hakemleri:
Giresunspor-Sivasspor: Arda Kardeşler
Kayserispor- Fenerbahçe : Atilla Karaoğlan
Altay-Antalyaspor: Yasin Kol
Galatasaray -Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
Kasımpaşa-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
Konyaspor-Göztepe: Erkan Özdamar
Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
Trabzonspor-Beşiktaş Zorbay Küçük
Başakşehir-Yeni Malatyaspor: Sarper Barış Saka
Hatayspor-Adana Demirspor: Mustafa Kürşad Filiz
MHK görevi iade edilen hakemlere görev vermedi!
Son haftalarda çalkantılı bir dönem geçiren MHK, haftanın hakemlerini açıkladı. Geçtiğimiz gün görevden alınan hakemler, TFF Tahkim Kurulu'na başvurmuş ve görevlerine geri iade edilmişti. Ancak Merkez Hakem Kurulu göreve geri dönen hakemlere bu hafta Süper Lig'de maç vermedi.
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