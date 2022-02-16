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Trabzonspor, hazırlıklarına Avcı'sız başladı

Spor Toto Süper Lig’de en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor engelini aşan Trabzonspor, iki günlük izinden sonra yeni hafta çalışmalarına soğuk algınlığı geçiren teknik direktör Abdullah Avcı olmadan başladı.
Trabzonspor, hazırlıklarına Avcı'sız başladı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25’inci haftasını 60 puanla zirvede kapatan Trabzonspor’da futbolcular iki günlük iznin ardından 26’ncı hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Soğuk algınlığı geçiren ve hastalığına rağmen İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında takımının başında olan Teknik Direktör Abdullah Avcı bugün başlayan Alanyaspor maçı hazırlıklarına katılmadı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 18.00’de yapılan idmanı Avcı'nın yerine yardımcısı Orhan Ak yönetirken, bordo mavili takım dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 ve rondo çalışmaları yaptı. Çift kale maç ile tamamlanan antrenmana Konyaspor karşılaşmasında gözünden darbe alan Denswil ile karşılaşmasında sol baldırında hafif sakatlık yaşayan Edin Visca katıldı.


 

Bordo mavili takım hafta sonu oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapılacak idmanla sürdürecek.

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