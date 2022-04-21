Trabzonspor için 350 metrekarelik afiş yaptırdılar

Trabzon'da şehir merkezindeki bir otelin ön cephesine asılan yaklaşık 350 metrekarelik Trabzonspor afişi, taraftarların ilgi odağı oldu.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı yanında hizmet veren otelin yöneticileri, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor'a destek amacıyla afiş hazırlama kararı aldı.

Yaklaşık 3 ay süreyle çizim çalışması sürdürülen afişin üzerinde vefat eden eski Trabzonsporlu futbolcu ve teknik direktörlerden Özkan Sümer, eski kulüp başkanı Şamil Ekinci, teknik direktör ve futbolcu Ahmet Suat Özyazıcı, sanatçı Kazım Koyuncu, şehit Eren Bülbül ile Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular yer aldı.

Otel yöneticilerinden Buğra Bayraktar, AA muhabirine, bordo-mavili takımın şampiyonluğu için üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Çizim çalışması sona eren ve basılan yaklaşık 350 metrekarelik afişi gece saatlerinde astıklarını ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 6 aydır gurbetçiler maçları izlemek için akın akın kente geliyorlar. Onlar geldikçe biz daha da mutlu oluyoruz. Onların yüzündeki heyecan bizi bunu yaptırmaya zorladı diyebiliriz. Arkadaşlarla birlikte düşündük ne yapabiliriz diye. Bu süreç yaklaşık 2 ay kadar sürdü. Efsanelere ve futbolculara yer verelim diye düşündük. Oldukça fazla efsanesi de olan bir kulübüz. Vefat eden efsanelerimizi, mevcut hocamızı ve futbolcularımızı ön plana koymak istedik."

Bayraktar, insanların kendilerine olumlu dönüş yaptığını ve mutlu olduklarını belirterek, "Çizimler çok iyi oldu. Biz de heyecanla bekliyorduk ve dün gece astık. Olumsuz bir yorum almadık ve buradan her geçen bu anı ölümsüzleştirmek istiyor. Şampiyonluk yolunda bir anı da bizden oldu." dedi.

Azerbaycan'dan gelen taraftarlardan Cengiz Nasib ise Trabzonspor'un şampiyonluğunu görebilmek için çalıştığı kurumdan izin alarak şehre geldiğini kaydetti.

Üniversite eğitimini Türkiye'de aldığı dönemlerde Trabzonspor taraftarı olduğunu aktaran Nasib, şöyle konuştu:

"1994-1998 yılları arasında Türkiye'de üniversite okudum. O yıllarda başlayan bir Trabzonspor sevdası var. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Birkaç şampiyonluk kaçırdık ama bu sene kaçırmayacağız inşallah. Bu sene Trabzonspor için geldim. Azerbaycan'da çalıştığım yerden yıllık izin aldım. Bu haftaya denk gelecek şekilde şampiyonluğu kutlayacaktık, biraz ertelenmiş oldu. Kutlamalarda da buradayım. Ayrıca Azerbaycan'da da arkadaşlar bekliyor, orada da kutlayacağız. Çeyrek asırdır ben bu sevdanın içerisinde olduğum için çok mutluyum."

Tufan Kurnaz da afişi çok beğendiğini dile getirerek, "Gemide çalışıyorum ve 15 gün izin alarak buraya geldim. Burada havaalanı tarafında oturuyorum ama şimdi bu afiş için geldim. Harika bir şey olmuş. Kim düşündüyse eline sağlık. Büyük ihtimal şampiyonluk burada kutlanacak. Gemide çalıştığım için bana kutlamak nasip olmayacak ama inşallah bu şehir bu sevgiyi ve bu mutluluğu doyasıya yaşayacak." diye konuştu.