Trabzonspor kaptanı Çakır: Şampiyonluğun keyfini çıkaracağız

Kaptan Uğurcan Çakır, "Bu şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyoruz hepimiz. Vicdanımız çok rahat bu konuda. Şimdi keyfini çıkaracağız." dedi.

Trabzonsporlu futbolcular Yusuf Erdoğan, Dorukhan, Marek Hamşik, Abdulkadir Ömür, Denswill, Vitor Hugo, Bakasetas, İsmail Köybaşı ve Siopis, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledikleri Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yusuf Erdoğan, inanılmaz duygular yaşadıklarını, bütün şehrin, hocasından, başkanına ve malzemecisine kadar herkesin şampiyonluğu hak ettiğini söyledi.

Büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirten Yusuf Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ben ocakta geldim buraya ama gerçekten ikinci yarıda Türkiye ligi her zaman daha zordur. Çünkü hedefler başlıyor, şampiyonluk yolunda, ligde kalma mücadelesi, Avrupa Ligi'ne katılma mücadeleleri oluyor. Çok kritik maçlar kazandık. Türkiye liginde maç kazanmak kolay değil. Gerçekten iyi bir takım olmak için iyi savaşan bir takım olmanız gerekiyor. Biz bu sene bütün her şeyi başardığımızı düşünüyorum. Allah'a çok şükür ki böyle bir kadronun içerisinde, özellikle Trabzonspor'da şampiyon olduğum için çok gururlu ve mutluyum. Bütün Trabzonsporlulara şampiyonluğu armağan ediyoruz."

"Başkanımız az önce çok güzel bir cümle kurdu bize; 'Bunlar geri geldiler' dedi. Biz geri geldik." diyen Yusuf Erdoğan, "Gerçekten Trabzonspor'a Türk futbolunun ihtiyacı var. Bu şampiyonluk bazı şeylerin Türk futbolu adına değişeceğinin göstergesiydi. Gerçekten ilk şampiyonluğumuz ama son olmayacak bu. O yüzden bu şampiyonluğun bazı şeylerin habercisi olacağını söyleyebilirim şimdiden." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Uğurcan Çakır da çok mutlu olduklarını belirterek, "Herkese çok teşekkür ederiz. Herkesin çok emeği var bu şampiyonlukta. Sene başından beri çok iyi oynuyoruz. Bu şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyoruz hepimiz. Vicdanımız çok rahat bu konuda. Şimdi keyfini çıkaracağız." diye konuştu.

Dorukhan Toköz ise sezon başından beri takım olarak çok iyi oynadıklarını, saha dışında da çok iyi arkadaş olduklarını dile getirerek, "Biz hak ederek şampiyon olduğumuzu düşünüyoruz. Zaten bence herkes öyle düşünüyor. Çok iyi bir sezon geçirdik. Bütün taraftarlarımıza, Trabzonlulara armağan olsun." dedi.

Marek Hamşik de kariyeri boyunca ilk şampiyonluğunu Trabzon'da yaşadığının altını çizerek, "Tabii ki bunu tahmin etmek imkansızdı ama buradayız şu an, inanılmaz bir mutluluk yaşıyoruz. Bu şehre, bu insanlara bu mutluluğu verebilmek inanılmaz bir duygu benim için. Umarım bunu yıllarca yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu. Hamsik, sözlerini, "Trabzon şampiyon. Haydeee." diye bağırarak tamamladı.

Denswill de tüm takımı tebrik ederek, sezon başında hedeflerinin şampiyonluk olduğunu, hep birlikte daha fazlasını başaracaklarına inandığını söyledi.

Vitor Hugo ise mutluluğunu tarif edecek bir kelime bulamadığı ifade ederek, "Herhangi bir dilde bu mutluluğu tarif edebilmenin bir yolu yok. Şu anda üzerimizde bulunan beyaz tişörtleri giyebilmenin, o tişörtleri hak edebilmenin neler olduğunu hepimiz hissediyoruz. Bunu şehir olarak, takım olarak hepimiz hak ettik. Şimdi artık kutlama zamanı." dedi.

Bakasetas da çok farklı duygular içerisinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Söyleyecek çok şey var aslında ama tarif etmek kolay değil. Çünkü 3 yıl önceki duruma baktığımızda, Trabzonspor'la olan ilişkime baktığınızda çok farklı şeylere görebilirsiniz belki. 3 yıl önce tamamıyla farklı bir hikaye vardı ama şu an yaşanılan tamamen farklı bir hikaye. Dolayısıyla şu an bu mutluluğu Trabzonspor'a, bu şehrin insanlarına verebilmek benim için çok büyük bir gurur. Çünkü hayatın size neler getirebileceğini bilmiyorsunuz. Herkesi tebrik ediyorum. Buradaki insanların yaşadıkları, bu takımın çektiği acılar ve bu şehrin beklentilerini düşündüğünüzde bu insanların ne kadar bu mutluluğu hak ettiğini ve bizim de onlara bu mutluluğu vererek kendimizi ne kadar mutlu ettiğimizi ifade etmek isterim."

İsmail Köybaşı ise takımda mükemmel bir bütünleşme olduğunu ve bu anı yaşamak için her şeyi paylaştıklarını vurgulayarak, bu şampiyonluğun daha başlangıç olduğunu kaydetti.

Siopis ise kendileri için büyük bir yıl olduğunu ve çok çaba gösterdiklerini kaydederek, "Herkesin çok büyük emeği var. Bugün insanların sahaya girdiklerinde, bu şampiyonluğu kazandığımız andaki mutluluğu hep beraber gördük. Benim kendi adıma ilk şampiyonluğum. Aslında duygular çok yoğun olduğunda hiç bir şey hissedemezsiniz. Ben de onu yaşıyorum. Taraftarlarımızla beraber bunu hep beraber kutlayacağız." ifadelerini kullandı.