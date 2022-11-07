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Trabzonspor Konferans Ligi'nde Basel'le eşleşti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Basel ile eşleşti.
Trabzonspor Konferans Ligi'nde Basel'le eşleşti

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi İsviçre'nin Basel takımı oldu.

Trabzonspor play-off ilk maçını 16 Şubat'ta, rövanşı ise 23 Şubat'ta oynayacak. Bordo-mavili ekip turu geçerse Mart ayında son 16 turunda mücadele edecek.

İşte eşleşmeler:

Karabağ - KAA Gent
Trabzonspor - Basel
Lazio - Cluj
Bodo Glimt - Lech Poznan
Braga - Fiorentina
AIK Larnaca - Dnipro
Sherif Tiraspol - Partizan
Ludogorets-Anderlecht

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