Trabzonspor, Kopenhag rövanşı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında karşılaşacağı Kopenhag maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’in 3’üncü haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçı mağlubiyetini geride bırakan Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında karşılaşacağı Kopenhag maçının hazırlıklarına başladı. Bordo mavili oyuncular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 19.00’da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki grup halinde çalıştı. Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular dinamik ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman 5’e 2, dayanıklılık çalışması ve çift kale maç ile sona erdi.

Kopenhag maçı hazırlıklarında sakatlıkları süren Edin Visca, Serkan Asan, Marek Hamsik ve Bruno Peres yer almadı.

Yarını izinli geçirecek olan Trabzonspor, Kopenhag maçı hazırlıklarını 23 Ağustos Salı günü yapılacak antrenmanla tamamlayacak.