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Trabzonspor kupada yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Trabzonspor kupada yarı finale yükseldi

12. dakikada orta alandan aldığı top ile ceza alanına doğru hareketlenen Visca, Djaniny'in ile yaptığı ver-kaç sonrası ceza alanı içinde yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

26. dakikada Djaniny'in sağdan pasında, Kouassi'nin dokunduğu topu Visca tamamlamak istedi ancak kaleci Diogo, tehlikeyi uzaklaştırdı.

28. dakikada Kouassi'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Djaniny'in şutunda, savunmaya çarpan top üst direğe vurarak kornere çıktı.

33. dakikada Puchacz'ın ceza alanı sol çaprazında şutunda kaleci Diogo'nun sektirdiği topu Bakasetas, altıpas içinden filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla Bakasetas'ın, ofsaytta bulunduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

38. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Luiz Adriano'nun kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

40. dakikada Luiz Adriano'nun pasında, ceza alanı içinde Ndao'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı
60. dakikada Fernando'nun ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.

62. dakikada ceza alanı içinde Bakasetas'ın sert şutunda, top üst direkten döndü. Dönen topu Kouassi tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bu kez de yan direkten dönerek uzaklaştı.

70. dakikada Visca'nın kullandığı serbest atışta, Djaniny'nin yakın mesafeden tamamlamak istediği topu kaleci Diogo, çıkardı.

88. dakikada Fernando'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topa Ghacha'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

89. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza yayı üzerinde savunmanın uzaklaştırmak istediği top Berat Özdemir'in önüne düştü. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı yerden filelere gönderdi: 2-0.

Abdullah Avcı: Bu sene hepsine talibiz
Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Trabzonspor, bu kupayı çok kazandı. 2 sene önce de kazanmıştı. Biz bu sene hepsine talibiz" dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısında iyi şeyler çıkardıklarını belirterek, "Gol bulduk, direkten dönen toplar var. Oyunu daha fazla elimize alabilirdik. İkinci yarı baskıyı devam ettirmek istedik ama yapamadığımız, baskının kırıldığı anda merkezi kapatarak rakibi kenara yönlendirdik. 1-0 giderken oyunu koparabilirdik." ifadelerini kullandı.

Kupanın önemli bir hedef olduğunu aktaran Avcı, "İki kupada çok önemli. Trabzonspor, bu kupayı çok kazandı. 2 sene önce de kazanmıştı. Biz bu sene hepsine talibiz. Taraftarımız, bize destek oldu. Onlara bu galibiyeti armağan ediyoruz. Antalyaspor da iyi takım, onlara başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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