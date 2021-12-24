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Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir'i konuk
Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 18 hafta sonunda 14 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 45 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 9 puan önünde yer alan bordo-mavililer, sahasındaki zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Vitor Hugo, Edgar Ie ve Anthony Nwakame'nin sakatlığı bulunuyor.

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