  • BIST 2.438,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.1904
  • Euro 17.3519
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 28 °C
»

Trabzonspor şampiyon oldu, Tansu ile Ali evlenebildi

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde 6 yıl önce nişanlanan ve evlenmek için kendilerine Trabzonspor’un şampiyonluğunu şart koşan Tansu (28) ile Ali Tatar (32) dün akşam gerçekleştirilen kutlamalarda dünyaevine girdi.
Trabzonspor şampiyon oldu, Tansu ile Ali evlenebildi

Kemalpaşa ilçesinde Tansu ile Ali Tatar, 2016'da aile arasındaki nişan töreniyle evliliğe ilk adımını atan çift, evlenmeleri için kendilerine Trabzonspor’un şampiyonluğunu şart koydu. Fanatik Trabzonspor taraftarı olan çiftin hayali bu yıl gerçek oldu. Tansu ve Ali, Artvin Trabzonsporlular Derneği’nce dün kentte düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında dünyaevine girdi. Binlerce taraftarın önünde sahneye çıkan genç çift, nikah masasına oturdu. Çift, daha sonra bordo-mavi formayı giyerek, taraftarlara slogan attırdı.

Tansu Tatar, eşiyle Trabzonspor taraftarı olduklarını belirterek, "2015 yılında tanışıp 6 ay sonra evlenmeye karar verdik. Birbirimizi çok seviyorduk. Yıllarca Trabzonspor’un zor günler yaşadığı dönemlerde, bizlerde zor günler geçirdik. Üzülünce üzüldük, sevinince beraber sevindik. Ama her defasında birbirimize söz verdik; ne zaman Trabzonspor şampiyon olursa, biz de o zaman evlenmeye karar verdik. Nişanlım benim bordomdu, ben onun mavisi oldum. Bu süreçte çok eleştiri aldık ama yılmadık. Bu iki aşkı birlikte daha güçlü yaşadık” dedi.

Ali Tatar ise, "Şu an mutluluğum sonsuzdur. Her defasında bana ‘biz ne zaman evleneceğiz’ diye sorduğunda ben de kendisine 'Trabzonspor şampiyon olunca evleneceğiz' dedim. Şu an nikah masasına oturduğum canım eşim bu konuda benimle hem fikir oldu. İkimizde aynı köylüydük.

Aşkımız Trabzonspor aşkıyla daha da perçinlenmişti. Defalarca Artvin’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Kayaköy'den beraber Trabzon’a maça gittik. Trabzonspor şampiyon olmasaydı sevdamız devam edecek ama biz de evlenmeyecektik” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, hava üssü ile askeri tersaneyi ziyaret etti29 Mayıs 2022 Pazar 15:09
  • Bulgaristan sınırındaki tır kuyruğu devam ediyor29 Mayıs 2022 Pazar 15:08
  • Trabzonspor şampiyon oldu, Tansu ile Ali evlenebildi29 Mayıs 2022 Pazar 14:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörizmin ve teröristlerin kökünü kazıyacağız29 Mayıs 2022 Pazar 14:19
  • İstanbul'u fetih coşkusu sardı29 Mayıs 2022 Pazar 13:48
  • Papa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'daki savaşa çözüm bulma çabalarını takdirle karşılıyor29 Mayıs 2022 Pazar 13:47
  • Ankara'da terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 16 zanlı gözaltına alındı29 Mayıs 2022 Pazar 12:54
  • Bakan Akar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret29 Mayıs 2022 Pazar 12:46
  • İstanbul'da toplu ulaşım bugün ücretsiz29 Mayıs 2022 Pazar 12:45
  • Pet Market ve Üreticiler Derneği’nden kedi-köpek mamalarında 'KDV düşürülsün' çağrısı29 Mayıs 2022 Pazar 12:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti