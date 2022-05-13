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Trabzonspor şampiyonluk kupasını yarın alacak

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, kupasını yarın alacak.
Trabzonspor şampiyonluk kupasını yarın alacak

Bordo-mavililer, ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden deniz yolu ile "şampiyonların filosu" oluşturarak Trabzon Limanı'na hareket edecek. Karadeniz ekibi, buradan da üstü açık otobüs ile stadyuma geçecek.

Bordo-mavili ekibin kupa töreni ise Medical Park Stadı'nda gerçekleştirilecek. Saat 18.00'de başlayacak kupa etkinliğinde konserler, horon, kolbastı gösterilerin ardından bordo-mavili takım, kupasını alıp şampiyonluk turu atacak.

Bu sezonki son iç saha maçında Altay'ı konuk edecek Trabzonspor, bu karşılaşmayı 15 Mayıs Pazar günü İstanbul'da oynayacak.

Trabzonspor, ligin 35. haftasında şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilediği Fraport TAV Antalyaspor maçında taraftarlarının sahada meydana getirdiği tahribat nedeniyle Altay'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlayacak.

Karadeniz ekibi, yarın saat 23.00'da sona erecek kupa töreninin ardından özel uçakla Altay karşılaşması için İstanbul'a hareket edecek.

Altay maçı biletlerinde indirim
Trabzonspor Kulübü, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak karşılaşmanın biletlerinde indirime gitti.

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "15 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda takımımızın Altay ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları İstanbul ve çevre illerde oturan taraftarlarımızdan gelen yoğun istek doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Karşılaşma için biletlerini daha önceden almış olan taraftarlarımızın ücret farkları ise hesaplarına iade edilecektir." açıklamasında bulunarak fiyatların düşürüldüğünü duyurdu.

Bordo-mavili kulübün, 100 ila 750 lira arasında satışa sunduğu biletlerin büyük bölümü indirimin ardından tükendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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