Trabzonspor şampiyonluk özlemine son vermek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de 34 hafta sonunda 76 puanla liderliğini sürdüren ve şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok yaklaşan Trabzonspor, şampiyonluk özlemini gidermek istiyor.

Ligde 76 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin bitime 4 hafta kala 11 puan önünde bulunan Karadeniz ekibi, hafta sonunda şampiyonluğu kutlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin 29 Nisan Cuma günü Gaziantep FK maçında puan yitirmesi halinde karşılaşma oynamadan bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşacak Karadeniz ekibine, sarı-lacivertli takımın galip gelmesi halinde ise Fraport TAV Antalyaspor karşısında 7. şampiyonluğu için 1 puan yeterli olacak.

Anadolu'dan 11 sezon sonra

Trabzonspor, sezonu şampiyon tamamlaması halinde 11 sezon aradan sonra İstanbul takımları dışında bir Anadolu takımı şampiyonluğu elde etmiş olacak.

En son 2009-2010 sezonunda Bursaspor'un şampiyon olmasının ardından söz konusu dönemde Galatasaray 5, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Medipol Başakşehir ise 1 kez mutlu sona ulaştı.

24 oyuncu ilk kez şampiyonluk yaşayacaklar

Trabzonspor'un şampiyon olması durumunda kadrosunda bulunan futbolcuların büyük bölümü ilk kez bu kademede bir şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür, Ahmetcan Kaplan, Arda Akbulut, Batuhan Kör, Berat Özdemir, Bruno Peres, Erce Kardeşler, Emrehan Gedikli, Enis Destan, Fode Koita, Hüseyin Türkmen, Jean Kouassi, Kerem Şen, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Muhammet Taha Tepe, Murat Cem Akpınar, Salih Kavrazlı, Serkan Asan, Taha Altıkardeş, Tymoteusz Puchacz, Uğurcan Çakır, Yunus Mallı ve Yusuf Erdoğan olmak üzere 24 oyuncu ilk kez bir ülkenin üst liginde şampiyonluk görecek.

Süper Lig'de 3 şampiyon

Trabzonspor'un kadrosunda sadece 3 isim Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.

Bordo-mavililerde, Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı Beşiktaş'ta, Edin Visca ise Medipol Başakşehir'de Türkiye'de şampiyonluk kupasını kaldıran isimler oldu.

Trabzonspor'da Stefano Denswil ise 3 kez Belçika ve 3 kez Hollanda, Andreas Cornelius 3 kez Danimarka, Anthony Nwakaeme 3 kez İsrail, Anders Trondsen 2 kez Norveç, Djaniny Semedo 2 kez Meksika, Anastasios Bakasetas 1 kez Yunanistan, Edin Visca 1 kez Bosna ve Türkiye, Vitor Hugo da 1 kez Brezilya'da şampiyonluk yaşadı.

Kadrosunda 34 oyuncuya sahip bordo-mavili takımda, toplamda 10 futbolcunun şampiyonluk deneyimi bulunurken 24 oyuncu ilk kez bu sevinci yaşayacak.

Trabzonspor, ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam ile şampiyonluğa yakın

En son lig şampiyonluğunu 1983-84 sezonunda elde eden Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligin zirvesinde yer alarak 37 sezon sonra şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Trabzonspor'un şampiyon olması halinde teknik direktör Abdullah Avcı, ilk kez İstanbul dışında çalıştırıcılık yaptığı bir takımda bu başarıyı göstermiş olacak. Bordo-mavililer de ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam ile şampiyonluk yaşayacak.

6 şampiyonluk 'yerlinin yerlisi' ile

Trabzonspor, daha önce tarihindeki 6 şampiyonluğu da Trabzonlu isimlerle yaşadı.

Bordo-mavili takım, 1975-76, 1976-77, 1979-80 ve 1983-84 sezonunda Ahmet Suat Özyazıcı, 1978-79 ve 1980-81 sezonunda ise Özkan Sümer döneminde mutlu sona ulaştı.

Trabzon dışından ilk teknik direktör

Abdullah Avcı, Trabzonspor'a şampiyonluk sevinci yaşatması halinde, ilk kez Trabzon dışından bir teknik adam bordo-mavili takıma bu başarıyı elde ettirmiş olacak.

Daha önce Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile olmak üzere 6 şampiyonluk yaşayan Karadeniz ekibi, böylelikle 7. şampiyonluğunu şehir dışından bir isimle yakalayacak.

Trabzonspor'da tüm şampiyonluklar da Türk teknik direktörlerle gelmiş olacak.

Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerinde ilk şampiyonluk peşinde

Süper Lig'de daha önce Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ta görev yapan Avcı, Trabzonspor'da mutlu sona ulaşmaya yaklaştı.

Teknik adam olarak, 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı şampiyonluğu ve 2005'te 17 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Avcı, 2006-2007 sezonunda o günkü adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (Medipol Başakşehir) 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e çıkardı.

Abdullah Avcı, geçen sezon ligin 8. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçından sonra göreve geldiği Trabzonspor'da 1 Süper Kupa başarısı yaşarken lig şampiyonluğuna da çok yaklaştı.

Avcı, teknik adamlık kariyerine 1999-2000 yılında futbolcu olarak da formasını giydiği İstanbulspor'da Ziya Doğan'ın yardımcısı olarak başladı ve bu kulüp bünyesinde görevini sürdürdü.

İlk kupasını 17 Yaş Altı Milli Takımı ile kazandı

2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı'nı yaklaşık 1 yıl çalıştıran Avcı, aynı dönemde 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda da teknik direktörlük görevi üstlendi.

Genç milliler, Avcı yönetiminde, İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde Hollanda'yı 2-0 yenerek Türkiye'ye şampiyonluğu getirdi. Milliler, Peru'daki Dünya Gençler Futbol Şampiyonası'nda da dördüncü olmayı başardı.

Avcı, Haziran 2006'da o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da görevine başladı. İstanbul ekibini Süper Lig'e taşıyan Avcı, 5,5 yıl görev yaptıktan sonra Kasım 2011'de A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildi.

Milli takımda yaklaşık 2 yıl görevde kalan Avcı, 18 maçta takımın başında sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir'de puan rekoru

Avcı, A Milli Takım ile Ağustos 2013'te yollarını ayırdıktan sonra Haziran 2014'te Medipol Başakşehir'de 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Teknik direktör Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'e döndüğü ilk yılı 4. sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına katıldı. Turuncu-lacivertliler, bir sonraki yılda da aynı dereceyi tekrarladı.

Abdullah Avcı'nın ekibi, 2016-2017'de ise 15 hafta zirvede kaldığı sezonu kulübün galibiyet ve puan rekorlarını da kırarak ikinci sırada tamamlamayı garantiledi. Avcı, İstanbul ekibine tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını da kazandırdı.

Beşiktaş'ta 18 hafta görev yaptı

Avcı, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta 18 hafta takımın başında sahaya çıkarak kısa bir süre görev yaptı.

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın görev yaptığı 239 günlük sürede 28 karşılaşmaya çıkarken, bunların 14'ünde yenildi. Avcı, dönemindeki resmi maçlarda 11 kez kazanabilen Beşiktaş, 3 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki söz konusu dönemde 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 30 puan toplayabildi.

Trabzonspor'da 67 haftada şampiyonluk şansı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 67 haftada şampiyonluk yaşama fırsatı elde etti.

Bordo-mavili takım, bu hafta şampiyon olması halinde geçen sezon 10 Kasım 2021 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı ile 37 sezonluk hasreti 535 günde sonlandırmış olacak.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde 66 karşılaşmada 40 galibiyet, 21 beraberlik alırken, sadece 5 mağlubiyet yaşadı ve başarılı bir grafik ortaya koydu.

Trabzonspor'da Süper Kupa başarısı yaşayan Abdullah Avcı, şampiyon olması halinde ikinci kez bordo-mavili takımda kupa mutluluğu yaşayacak.