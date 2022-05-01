Trabzonspor teknik direktörü Avcı: Trabzonspor'un genlerinde şampiyonluk var

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Trabzonspor'un genlerinde şampiyon olmak var. Bu ekibin, taraftarın, camianın, oyuncunun inanması önemliydi." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Trabzonspor'un genlerinde şampiyon olmak var. Bu ekibin, taraftarın, camianın, oyuncunun inanması önemliydi." dedi.

Avcı, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında bir süre açıklamalarda bulunduktan sonra bordo-mavili futbolcular da basın toplantısı odasına geldi. Abdullah Avcı lehinde tezahüratlarda bulunan oyuncuların şampiyonluk coşkusu, burada da bir süre devam etti. Oyuncular, Avcı'yı su ile de ıslattı.

Futbolcuların toplantı odasından ayrılmasının ardından konuşmasını sürdüren Abdullah Avcı, rakiplerine karşı gerekli sonucu alarak sonuca ulaştıklarını belirtti.

Avcı, geçen sene Trabzonspor'da sezon sonuyla ilgili kısa 1-2 hikaye anlatmak istediğini ifade ederek, "Gençlerbirliği maçını kazanmıştık. Televizyonda Beşiktaşlılar seviniyordu. Oyuncularıma 'Bir sene önce Beşiktaş'taydım, onların şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Önümüzdeki sene Trabzonspor şampiyon olacaktır. Gidip tatilden bu şekilde dönün' dedim. Haziran 28'de ilk antrenman yaptık. Trabzonspor'un genlerinde şampiyon olmak var. Bu ekibin, taraftarın, camianın, oyuncunun inanması önemliydi. 34 hafta çok dengeli, planlı, organize bir şekilde geldik." şeklinde konuştu.

Geçen sene yarışırken bu senenin planlamasını, transferleri, sezon başı kamp programını yaptıklarını kaydeden Avcı, şunları söyledi:

"Sayın başkan burada. Doğru, karşılıklı iyi organize olduk ve hızla mesafe katettik. Ligde erken yol almak çok önemliydi. İstanbul takımlarına hiç maç kaybetmedik. Ligin rekabeti saygıdan geçiyor. Benim için bu sene şampiyonluk kadar değerli olan Sayın Ali Koç'un Trabzonspor'un oyununa ve emeği ile ilgili söylediği sözler. Burak Elmas'ın söylediği sözler, Ahmet Nur Çebi'nin söylediği sözler aslında benim ve Trabzonspor'un ne kadar güzel işler yaptığının bir göstergesiydi. Onun için bazen oyunu kaybedersin bazen şampiyonluğu kaybedersin ama saygıyı hiçbir zaman kaybetmemek en güzeliydi bence."

"Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kuruluna bize sundukları ortamdan dolayı, teşekkür ediyorum." diyen Avcı, "Ertuğrul Doğan'a da biraz önce parantez açtı başkan. Bize sağladığı ortam önemliydi. Maddi, manevi enerjisiyle benim buraya transferimde ikna ederek getirdi. İyi ki getirmiş." ifadesini kullandı.

"Önümüzde bir kupa daha var"

Avcı, herkese teşekkür ederek, "Bütün dünyadaki Trabzonspor sevdalılarına sezon başında 'İyi ki Trabzonspor var' dedirtmek istemiştik. Bugün geldiğimiz nokta bu. Kulübün çimcisinden, çayçısından taraftarlara herkese teşekkür ediyorum. Savunma ve hücumu hep beraber yaptık. Onların yaşadıkları çok geçmişten kalan olumlu, olumsuz duyguları var. Bu şampiyonluklar daha dengeli oturacak. Hayırlı olsun. Bütün Trabzonspor sevdalıları, bunun keyfini yaşasınlar. Önümüzde bir kupa daha var, ona odaklanacağız. İki gün izin yapıp yorgunluğumuzu atarak kupadaki hedefimize ulaşmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Avcı, şu anda ne hissettiğini bilmediğini de ifade ederek, "Yoğun duygular yaşıyorum. Trabzonspor'a transfer olduğumda, geldiğimde ben de 'bu tarihte yer almak istiyorum' demiştim. Allah bana nasip etti. Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı, devrim yapmış isimler, teknik adamlar. Onların yanında kasketle yer almak mutlu ediyor. O güne dönüyor. O müzenin içinde bulunmak beni mutlu ediyor." dedi.

Türk futbolunun her kademesinde çalıştığını, oynadığını kaydeden Avcı, şunları söyledi:

"Doğru dürüst davranırsan hayat sana fırsatlar veriyor. Süper Kupa'yı yaşadım, şimdi lig kupası. Türkiye Kupası'nı kazanacağız inşallah. Başkan bana '6 ayda bir kupa alıyorsunuz' dedi. Ben 20 sene çalışıyorum, karşılığını aldık. Bu oyun yerinde durmuyor. Ben kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Bir gün bunu hissetmezsem çekilirim. Şu an üretmeye devam ediyorum. Ben burada hırçın şeylerle karşılaşmadım. 2 mağlubiyetimiz var 18 ayda. Oyun skor olarak dalgalanan Trabzonspor olmadı. Birçok istatistik rekorları kırıldı. İki maç kaybettim, 4 penaltı, biri kendi kalemize. Ben hiç kaygı yaşamadım. Olumlu bakışımı dışarı yansıtmaya çalıştım. Taraftar da hep olumlu destek oldu."

Avcı, "Şampiyonluğun ne zaman geleceğini hissettiniz?" şeklindeki bir soruya da "Çok net konuşmadım ama Galatasaray maçını 85-90 iki gol attıktan sonra düşündüm. Bazı hikayeler var. Beşiktaş'a 90'da attık. Oradaki Galatasaray maçı 90'da, bu hikayeler 'Oyun skor olarak oluyoruz'u gösteriyordu." yanıtını verdi.

Ofisteki yerindeki boş çerçevenin artık dolacağına ilişkin soru üzerine de Avcı, "Transferde o çerçeveyi gösteriyordum, 'gelin beraber dolduralım' diye. Oyuncularımız, kulübümüz doğru cevaplar verdi. Ayrı köşeler yapacağız. Yeni hedefler bu yarışın içinde bitmeyecekti. Önce bunu dolduralım, sonrasını güzel şekilde uygularız." dedi.

Ağaoğlu da toplantıya katıldı

Avcı'nın açıklamalarını izleyen Başkan Ahmet Ağaoğlu da daha sonra toplantıya katıldı. Avcı'nın yanında açıklamalarda bulunan Ağaoğlu'nu da futbolcular gelerek ıslattı.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, genelde kendisinin toplantıda olmasının uygun bir format olmadığını belirterek, "Başarının mimarı burada. En büyük pay sağlayan oyuncu, teknik ekip, sağlık ekibi. Tüm personelimiz medya sorumlumuz, idari binada profesyonellerimiz. Aşçımız, garson, şoförlerimiz, medya mensupları bu camia çok uzun süre bekledi. Biz bir duvar ördük. Ben orada sadece tuğlayım." dedi.

Ağaoğlu, 2019-2020 sezonundan sonra 'Trabzonspor 10 sene geriye gider' beklentisinin olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Hocamız ile anlaştıktan sonra bazılarının garibine gitmiş olabilir. Şubatta önümüzdeki senenin planlamasını yaptık. 'Bu sezon devam ediyor.' dendi. Sezon devam ederken de sezon planlaması yapabilirsiniz. Şubat ayında planlama yaptık, martta listeyi verdik. Nisan, mayıs ayında yüzde 80'ine imza attırmıştık. Mart ayında Trabzonspor'un kamp tarihi belliydi. Bu sene de tarih, yer de belli.

"Trabzonspor başarısında farklı şeyler aramaya gerek yok"

Kimse ile bir hesaplarının bulunmadığını vurgulayan Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Üzerlerimize geldikçe önümüze bakacağız. 1,5 ay önce planlamayı yaptık. Olası Şampiyonlar Ligi play-off, direkt katılma durumumuz belli değil, ona göre de planlama yaptık. 10 veya 20 Mayıs sonra netlik kazanacak. Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi hedefi, planı doğrultusunda planımız belli. Trabzonspor'un başarısında farklı şeyler aramaya gerek yok. Trabzonspor'un yaptıklarını yapın, siz de başarılı olursunuz. Önceden yol almadıysanız bu işin üstünden kalkmak kolay değil. Değerli hocama, oyunculara çok teşekkür ediyorum. Camia arkamızda durdu, taraftar, camia birlik beraberlik içinde oldu. Trabzonspor önümüzdeki sene çok daha güçlü rakiplerle mücadele ederse biz ancak böyle ligin kalitesini, marka değerini artırırız."

Başkan Ahmet Ağaoğlu, 35 senedir futbol aleminin içinde olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer farkındaysanız bu sene hiç konuşmadım. Emin olun konuşursam benim de anlatacak çok şeyim var ama artık bir daha hiçbir şekilde bizi o topun içine çekemezler. Bizim çizgimiz, hedefimiz, prensiplerimiz farklı. Hocanın basın toplantılarında dikkat ettiyseniz sadece bir defa ve son derece nazik şekilde 1 defa konuştu. Oyuncularımdan duymadınız, benden de duymadınız. Önümüze baktık, işimizi yaptık. Önüne bakmayıp işini yapmayanların, planlı, programlı hareket etmeyenlerin hedefindeki bir takım veya kulüp olmak gibi bir durumumuz yok. Buna verecek cevabımız da yok. 3 sene sabır, 4'üncü sene ayakta alkışlayacaksınız demiştim. Ayakta alkışlayanlardan da alkışlamayanlardan da Allah razı olsun. Eğer Türk futbolunda bir şeyi örnek almaları lazımsa bu seneki Trabzonspor'u örnek alırlarsa belki bizim işimizi zorlaştıracaklar ama kendi işlerini kolaylaştıracaklar."