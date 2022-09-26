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Trabzonspor, Trondsen'in sözleşmesini feshetti

Trabzonspor Kulübü, Norveçli futbolcu Anders Trondsen'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Trabzonspor, Trondsen'in sözleşmesini feshetti

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anders Trondsen arasındaki 17.08.2020 başlangıç ve 31.05.2024 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 11 taksit halinde 1 milyon 252 bin 500 avro fesih tazminatı ödenecektir."

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