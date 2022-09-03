Trabzonspor üç puanı tek golle aldı

Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

10. dakikada Gbamin'in yay içinden yerden sert şutunda, top yan direk dibinden auta gitti.

11. dakikada Bardhi'nin pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Trezeguet'nin sol ayağıyla şutunda, kaleci Serkan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

32. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sağ ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

İlk yarı, golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada yaklaşık 30 metrelik mesafeden kazanılan serbest vuruşta Bakasetas'ın yerden sert şutunda, kaleci Serkan topu kornere çeldi.

56. dakikada savunmanın ceza sahası dışına kafayla uzaklaştırdığı topun gelişine Bartra'nın volesinde, kaleci Serkan meşin yuvarlağı son anda direk dibinden çeldi.

58. dakikada hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Gheorghe, topu 50 metre civarında taşıyarak soldan çizgiye indi. Bu oyuncunun çevirdiği topu ceza sahası içinde kontrol eden Kartal Kayra Yılmaz, meşin yuvarlağı daha müsait durumda ceza sahası dışında bulunan Umut Nayir'e aktardı. Umut'un gelişine şutunda, top yandan dışarı çıktı.

60. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı güçlükle önledi. Dönen topu iyi takip eden Trezeguet, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1

72. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Bettaieb'in şutunda, kaleci Muhammet Taha topu kontrol etti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Trabzonspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Dorukhan Toköz'ün çapraz bağında yaralanma tespit edildi

Karşılaşmada sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz'ün çapraz bağında yaralanma olduğu belirlendi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden açıklamada bulunan kulüp doktoru Halil Polat, "Müsabaka esnasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Dorukhan Toköz’ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreciyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Rakip, 1-0 olduğu sürece oyunun içinde kaldı"

HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, kadrolarının değiştiğini ve bu değişim sürecinde kazanmanın önemine değindi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Avcı, bordo-mavililerin Cumhuriyetin 100. yılında yarıştığı her kulvarda hedefine ulaşmak istediğini söyledi.

Ümraniyespor'un lige renk kattığını ve teknik direktörleri Recep Uçar'ın harika işler yaptığını vurgulayan Avcı, şöyle konuştu:

"İlk 12 dakika bence bizim kendi adımıza dominant oyun vardı. Baskıdan doğru çıkıyorduk, çalışmıştık. Topa sahip olma, stoper arası koşular, topu sabırla çevirebilmek. Şutlar denedik. Bir gol bizi oyunun içinde değiştirecekti. Golü bulduk, golden sonra geçişler olmaya başladı. Oyunu daha evvel koparabilirdik. Rakip, 1-0 olduğu sürece oyunun içinde kaldı. İlk 11'de 7 farklı isim vardı. Bu süreçleri geçerken kazanmak önemli. Oyuncularımın iştahları, enerjileri ve yapmak istedikleri yoğun süreçten geçiyoruz. Bu değişimleri doğru yapmak istiyoruz."

"Abdülkadir'in gitme gibi bir durumu yok"

Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür'ün transfer olma durumunun olmadığını belirtti.

Genç oyuncunun Türk futbolunun ve Trabzonspor'un en değerli isimlerinden olduğunu anlatan Avcı, "Abdülkadir'in gitme gibi bir durumu yok. Öyle bir teklif de yok, oyuncudan gelen bir durum da yok. Şampiyonlar Ligi'ni istedik, sonuna kadar zorladık ama kolay değil. Avrupa Ligi gibi bir fırsat var önümüzde. Avrupa Ligi'nde fırsat var. Hissediyorum, istiyorum. Gruptan çıktıktan sonraki yol haritasına bakmak lazım. Bu ulaşılabilir hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Hedef önce gruptan çıkmak." değerlendirmesinde bulundu.

Trezeguet'nin çok iştahlı ama bir o kadar da duygusal bir isim olduğunu aktaran Avcı, takımdan ayrılan Andreas Cornelius için ise "Cornelius harika geldi, harika gitti. Avrupalı bir lord gibi. 'Futbol hayatımın en verimli dönemini geçirdim.' dedi. Verdiğimizden fazlasını getirdi, çok verim aldık. Oyuncu bu değişimi istiyorsa izin vermek lazım." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunun her basamağında çalıştığını hatırlatan Avcı, Rezerv Lig'e ilişkin şunları kaydetti:

"Rezerv Lig'e karşı değilim. Bunun Türkiye'deki uygulamasının açılımına karşıyım. Bunun olamayacağını söyledim. 4. haftada dönülmesi de şans. Sancıları olacaktı. Bir oyuncunun gelişimi antrenman sahasında maç oynayarak olmaz, oyuncu rekabet ortamında değişir. Yanlıştan dönüldüğü için tebrik etmek lazım."

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: "Uzatma dakikalarını hakemlerin kişisel inisiyatifinden alın"

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 1-0 yenilen HangiKredi Ümraniyespor'un Teknik Direktörü Recep Uçar, bordo-mavili ekibin haklı bir galibiyet aldığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, Serkan Kırıntılı'nın omzunun çıktığını ve Dorukhan Toköz'ün sakatlığının ciddi olduğunu belirtti.

Her iki oyuncunun da en kısa sürede aralarına dönme temennisinde bulunan Uçar, "Beşinci haftadayız, zor bir fikstürümüz var. Farklı planlar düşünerek hazırlanmıştık. Gole kadar olan bölümden memnunum. Oyuna ortak olduğumuz bölüm hücumda efektif olabilsek bizim lehimize dönebilecek bir maçtı. Golden sonra değişiklikler yapsak da oyuna tam manasıyla ortak olamadık." ifadelerini kullandı.

Son bölümde yorulduklarını ve o süreçte Trabzonspor'a çok pozisyon verdiklerini aktaran Uçar, "Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. İlk 4 maçın altında kaldık, samimi konuşmak gerekirse. Bunun değerlendirmesini yapacağız. Trabzonspor takımı, Abdullah hoca ve ekibini haklı galibiyetlerinden ötürü tebrik ediyor, sonraki maçlarında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mağlubiyetlere hiçbir zaman mazeret üreten bir insan olmadığını anlatan Uçar, karşılaşmalarda verilen uzatma dakikalarına ilişkin şu sitemi paylaşarak sözlerini tamamladı:

"Ümraniye olarak Süper Lig'de ilk defa yer alıyoruz. Çok güçlü bir camia değiliz. Somut örnekler vererek söyleyeyim. Geçen hafta Adana Demirspor maçında bir kere su molası, sakatlık, 6-7 değişiklik, kalkan tabela 4. Kadıköy'de 7 altında kalkmıyor. Serkan'ın sakatlandığı gol pozisyonunda geçen süre, 8 değişiklik, artı su molası. Yarın tekrar oturup izleyeceğim, kalkan süre 5 dakika. TFF'den ricam uzatma dakikalarını hakemlerin kişisel inisiyatifinden alın. VAR, AVAR varsa bu işler de olsun. Maç 8 dakika uzatılsa Trabzonspor'un 2-0'ı bulması bizim 1-1'i bulmamızdan daha yüksek ihtimaldi, itirazım buna değil. Biraz subjektiflikten yanayım. 4. hakemlerin elinden uzatma dakikası olayını alın, rica ediyorum."