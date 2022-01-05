Trabzonspor, Visca'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Başakşehir'den Edin Visca'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Gümüşdağ, Ağaoğlu ve Visca'dan ortak açıklama!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Edin Visca yapılan anlaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi.

Göksel Gümüşdağ, "Visca için 2 aydır görüşüyoruz. Bugün transferi noktaladık. Ahmet Başkan'a teşekkür ediyoruz. Abdullah Avcı uzun yıllar Visca ile çalıştı, transferde bu durum da etkili oldu. Visca, Trabzonspor'a transferi konusunda yardımcı olmamızı istedi. Biz de nihai kararı bugün verdik. Visca, Başakşehir’in sembollerinden biri. Bu kulübe verdiği, yaşattığı her şey için sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.