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Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.
Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 63 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 14 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalan bordo-mavililer, puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor.

Son 4 maçından galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Yukatel Kayserispor maçını kazanması halinde galibiyet serisini 5 maça çıkaracak.

Trabzonspor'da Marek Hamsik, Anders Trondsen ve İsmail Köybaşı'nın sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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