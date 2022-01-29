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Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür çalışmalara başladı

Spor Toto Süper Lig’de lider durumda yer alan Trabzonspor, ligin 24’üncü haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür çalışmalara başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30’da idman yapan bordo-mavili ekip, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi. 5’e 2 çalışmanın ardından yapılan çift kale maç ile tamamlanan idmanda, GZT Giresunspor maçında sakatlanan ve tedavi gören Abdülkadir Ömür, takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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