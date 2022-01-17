  • BIST 2.097,66
  • Altın 782.29329
  • Dolar 13.4667
  • Euro 15.402
  • Ankara -8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 1 °C
  • Konya -6 °C
»

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün dönüşü

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasını 50 puanla lider kapatan Trabzonspor'da, genç oyuncu Abdülkadir Ömür'ün kötü başladığı sezonda takıma katkısı her geçen hafta arttı.
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün dönüşü

Ligin ilk haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, daha sonra da fazla süre alamayan bordo-mavili futbolcu, 4. haftadaki Galatasaray karşılaşmasında da performansı nedeniyle taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

Müsabakada 2-0 geriye düşen Karadeniz ekibinde, bir taraftarın sahaya girip tepki göstermesinin ardından oyundan alınan, sahayı gözyaşlarıyla terk eden 22 yaşındaki oyuncu, daha sonraki dönemlerde performansını yükselterek sürdürdü.

Abdülkadir Ömür, 21. haftada Demir Grup Sivasspor'a attığı gol ile bu sezon gol sayısını 4'e yükseltti. Bordo-mavili futbolcu, 2016-2017 sezonunda 2 maçta 14 dakika forma giydiği sezonun ardından oynadığı 5 sezon içerisinde en golcü ikinci sezonunu yaşıyor.

2017-2018 sezonunda 29 maçta 3 gol atan genç futbolcu, 2018-2019 sezonunda ise 29 karşılaşmada 5 golle en golcü dönemini yaşadı.

2019-2020 sezonunda 14 müsabakada 3, 2020-2021 sezonunda 23 maçta 2 gol atan Abdülkadir Ömür, bu sezon da 19 karşılaşma sonunda 4 gole ulaştı.

Abdülkadir Ömür, ligin geride kalan bölümünde bir gol atması halinde en golcü dönemi olan 2018-2019 sezonunu yakalayacak.

Abdülkadir, ligin 12. haftasında Beşiktaş karşısında deplasmanda 2-1 galip gelinen karşılaşmada attığı golle 3 puanın alınmasında önemli rol oynadı. Genç oyuncu, 13. haftada 3-0'lık Gaziantep FK maçında da takımının ilk golünü atarak karşılaşmanın kazanılmasına katkı sağladı.

Bordo-mavili futbolcu, 14. haftada VavaCars Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda alınan 2-0'lık galibiyette takımının 1 golünü kaydederken, 1-1'lik Demir Grup Sivasspor maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün ligde gol attığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan elde etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak16 Ocak 2022 Pazar 14:12
  • Türkiye, 300 işitme engelli sporcuyla Yaz Olimpiyatları'nda şampiyonluk hedefliyor16 Ocak 2022 Pazar 12:40
  • Adana Demirspor Başkanı Sancak, Balotelli için 10 milyon avro istiyor16 Ocak 2022 Pazar 11:33
  • NBA'de Miami Heatli Ömer Faruk Yurtseven seriye devam ediyor16 Ocak 2022 Pazar 11:32
  • Djokovic'in Avustralya vizesinin iptaline karşı açtığı davanın görülmesine başlandı16 Ocak 2022 Pazar 09:43
  • Galatasaray Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak15 Ocak 2022 Cumartesi 17:20
  • Göztepe bu sezon üst üste ilk kez kazandı15 Ocak 2022 Cumartesi 12:04
  • Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova için sağlık kontrolünden geçti15 Ocak 2022 Cumartesi 11:01
  • Beşiktaş Önder Karaveli yönetiminde puan ortalamasını yükseltti15 Ocak 2022 Cumartesi 10:52
  • Trabzonspor kafilesi Sivas'ta14 Ocak 2022 Cuma 17:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti