Trabzonspor'da galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

18. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında ceza yayının hemen gerisinden Hamsik'in şık vuruşunda, kaleci Viviano sağ üst köşeye doğru giden topu kornere çeldi.

25. dakikada Bistrovic'in ceza alanı içinden sert şutunda, savunmada topa yatarak ayak koyan Vitor Hugo tehlikeyi önledi.

45+1. dakikada Levent Mercan, Yusuf Erdoğan'la mücadelesinde yerde kaldı. Önce serbest atış kararı veren hakem Halil Umut Meler, yardımcısının uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR sisteminden gelen uyarıyla pozisyonun dışarıda olduğu belirlendi. 45+4. dakikada ceza alanı dışından sol çaprazdan kullanılan serbest atışta Biglia, meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 0-1

45+5. dakikada Visca'nın sağdan ortasında ceza alanı içindeki Bakasetas'ın kafa vuruşunda top, kaleci Viviano'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım, 1-0 önde kapadı.

İkinci yarı

55. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanı içinde kaleye yakın mesafeden Peres, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.

56. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ön direkteki Bakasetas'ın kafa vuruşunda top, kaleci Viviano'da kaldı.

58. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Hamsik'in uzun pasında savunmanın arkasında son olarak Denswil'in vuruşunda Vitor Hugo'nun altıpas içinde dokunduğu meşin yuvarlak, filelere gitti: 1-1

67. dakikada Caner Erkin'in ceza alanı dışından sert şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

69. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında sağdan ceza alanına giren Levent Mercan'ın şutunda, top az farkla üstten auta gitti.

76. dakikada Bakasetas'ın soldan ortasında ceza alanı içinde Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Viviano iki hamlede tehlikeyi uzaklaştırdı.

77. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Samed Onur'un yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top yan direkten döndü.

81. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Viviano tehlikeyi önledi.

82. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında Djaniny'nin indirdiği topu Visca kaleye göndermek istedi. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Viviano yatarak topu kontrol etti.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Trabzonspor'da galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Ligin 30. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra sahasında Beşiktaş ile 1-1, dış sahada Gaziantep FK ile 0-0 ve son olarak evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin son 4 haftasında 1 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşayan Karadeniz ekibi, 9 puan kaybetti.

Ligde puanını 73'e çıkartarak liderliğini sürdüren bordo-mavililer, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 14'e çıkardı.

VavaCars Fatih Karagümrük ise zorlu Trabzon deplasmanında aldığı 1 puanla puanını 47'ye yükseltti.

Trabzonspor cephesi

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda dengeli bir oyun oynandığını belirterek, "Puan olarak rahat bir takım, kaliteli ayakları vardı. Topu kolay kolay vermeyen bir takım. İlk yarı sonunda taç atışının ardından geçiş oyunu sonrası duran bir top oldu ve yenik duruma düştük." dedi.

İkinci yarı değişiklikler yaptıklarını aktaran Avcı, şöyle devam etti:

"Topa sahip olduk, rakibe baskı kurduk. Rakip ceza sahasında hemen hemen 45 dakika oynadık. Her şeyi denedik. Kenar ortalar, şutlar, bek-stoper arasına girdik. İstatistik rekorları kırıldı. Şampiyon takım gibi oynadık. İkinci yarıdaki oyun belki de son zamanlarda oynadığımız en iyi oyun. Şampiyonluk yolu kolay değildir, zor meşakkatlidir. Puanları bunun için topladık. Kaybettiğimiz bir şey yok. 5 puan lazımdı 1 puan aldık 4'e düştü. Oyuncularımı yaptıkları baskı, mücadele, oyunu çevirme isteklerinden dolayı tebrik ederim. Bazen böyledir, her şeyi denersin sonuç alamazsın."

Avcı, son 4 haftada 9 puan kaybetmelerinin şampiyonluk stresi oluşturup oluşturmayacağı yönündeki bir soru üzerine de "En ufak kaygımız yok. Kaliteli takımız, gider deplasmanda kazanır döneriz, içeride kazanırız. Bir de öyle algı yaratmasınlar. Rakipler hepsini kazanacak, biz de 4 puan alamayacağız gibi durum oluşturmaya çalışıyorlar. Salı günü kupa var, sonra lige döneceğiz." şeklinde konuştu.

Fatih Karagümrük cephesi

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Trabzonspor'un ligdeki konumunun kendilerini ilgilendirmediğini söyledi.

Kendi konumlarına bakarak oyuna iyi şekilde başladıklarını ve golü bulduklarını ifade eden Canel, "Taktik savaşı oldu. Özellikle çıkışlarda dikkat edebilseydik belki 2 veya 3'ü bulabilirdik. Buraya 4 oyuncu eksik geldik. Hakikaten Emre'nin bugün yokluğunu hissettik. Berabere döndüğümüz için mutluyuz. Galibiyeti kaçırdığımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.