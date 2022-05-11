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Trabzonspor'da Gervinho sürprizi

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu şampiyonu Trabzonspor'da, son iç saha maçı olan Altay mücadelesi öncesinde Gervinho sürprizi yaşandı.
Trabzonspor'da Gervinho sürprizi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Yukatel Kayserispor'a mağlup olarak kupaya veda eden Trabzonspor, ligin 37'nci haftasında oynayacağı Altay maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 14.00'te başlayan idmanda bordo mavili oyuncular iki grup halinde çalıştı. İlk grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer gruptaki oyuncular ayak tenisi ve şut çalışması yaptı.

GERHINVO GERİ DÖNDÜ

1 günlük iznin ardından hazırlıklarını Cuma günü sürdürecek olan bordo mavililerde, sakatlanarak sezonu kapatan Gervinho'nun dönüşünün sevinci yaşanıyor. Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında çapraz bağları yırtılan ve ameliyat olan oyuncu, tedavisinin geri kalan kısmını tamamlamak üzere takımına geri döndü.

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