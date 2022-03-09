  • BIST 2.042,70
  • Altın 938.87
  • Dolar 14.6422
  • Euro 16.2222
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 2 °C
»

Trabzonspor’da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı

Spor Toto Süper Lig’de lider durumda yer alan Trabzonspor’da Marek Hamsik sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle haftalardır yeşil sahalardan uzak kalan Hamsik bu akşam takımla birlikte idmana katıldı.
Trabzonspor’da Hamsik haftalar sonra idmanda yer aldı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29’uncu haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 16.00’da yapılan antrenmanda bordo mavililer, dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2, rondo çalışmaları ve çift kale maç yaptı.

HAMSIK HAFTALAR SONRA İDMANDA

Fenerbahçe karşılaşmasından sonra 2 gün izin yaparak dinlenen Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Marek Hamsik haftalar sonra idmana çıktı. Geçtiğimiz günlerde kısa süreli ülkesine giden ve tedavisinde iyileşme kat edilen Slovak yıldız Göztepe maçı hazırlıklarında takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Bordo mavililerde sakatlığı süren diğer isim Dorukhan Toköz ise takımdan ayrı olarak salon çalışması yaptı.

Trabzonspor, hafta sonu evinde oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına yarın yapılacak idmanla devam edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Görevine son verilen 13 hakemin '4 büyükler' karnesi!09 Mart 2022 Çarşamba 14:52
  • Hagi'den Galatasaray - Barcelona yorumu09 Mart 2022 Çarşamba 14:36
  • G.Saray maçına hakem atamayı unuttular09 Mart 2022 Çarşamba 13:41
  • 2022'ye madalyayla başlayan Çolak ile Asil, hedeflerini anlattı09 Mart 2022 Çarşamba 12:35
  • Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Arslan: Ringi asla terk etmeyiz09 Mart 2022 Çarşamba 11:10
  • Andy Murray bu yılki kazancını Ukrayna'daki çocuklara bağışlayacak09 Mart 2022 Çarşamba 11:10
  • Fenerbahçe Safiport Dörtlü Final için sahaya çıkıyor09 Mart 2022 Çarşamba 11:09
  • Trabzonspor, Abdullah Avcı ile ligde 61. maçına çıkacak09 Mart 2022 Çarşamba 11:09
  • Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'ya konuk olacak09 Mart 2022 Çarşamba 11:08
  • NBA'de Nets, Irving'in 50 sayısıyla kazandı09 Mart 2022 Çarşamba 10:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti