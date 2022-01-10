Trabzonspor’da Puchacz ayağının tozuyla idmanda

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00’da yapılan antrenmanda bordo-mavililer, dinamik ısınma, 5’e 2 ve rondo çalışması yaptı. Çift kale maç ile tamamlanan idmanda Trabzonspor’un Union Berlin’den sezon sonuna kadar kiraladığı Tymoteusz Puchacz da yeni takım arkadaşlarıyla ilk çalışmasını yaptı.

Bordo-mavililer, 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.