  • BIST 2.430,55
  • Altın 905.43
  • Dolar 14.8432
  • Euro 15.6476
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

Trabzonspor'da şampiyonluğun mimarı Abdullah Avcı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dipten zirveye uzanan bir şampiyonluk öyküsü yazdı.
Trabzonspor'da şampiyonluğun mimarı Abdullah Avcı

Antalyaspor ile berabere kalarak puanını 77'ye yükseltip, şampiyonluğu elde eden bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı ile kötü günleri geride bırakarak şampiyonluk özlemine son verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dipten zirveye uzanan bir şampiyonluk öyküsü yazdı.

37 sezondur şampiyon olamayan Karadeniz ekibi, Avcı ile 67 haftalık dönemde şampiyonluk ipini göğüsleyerek taraftarına büyük sevinç yaşattı.

Bordo-mavililer, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 67 karşılaşmada 40 galibiyet, 22 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

Geçen sezonki maçlar
Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de berabere kaldı.

Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde etti.

Bu sezonki maçlar
Trabzonspor, bu sezon ise 35 haftalık bölümde 22 galibiyet, 11 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımı 35 haftası geride kalan ligde 29 hafta liderlik koltuğunda oturtmayı başardı.

Trabzonspor'da ikinci kupası oldu
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ikinci kupasını da elde etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geçen sezon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.

Avcı, Süper Lig'de ilk kupalarını da bordo-mavili takımda yaşadı.

Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti
Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olarak Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti.

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.

En çok puan farkıyla şampiyonluk rekoru
Trabzonspor'un en çok puan farkıyla şampiyonluk rekoru şansı da sürüyor.

Ligin bitimine 3 hafta kala 9 puanlık fark yakalayan Karadeniz ekibi, 12 puanlık rekorun 3 puan gerisinde bulunuyor.

Galatasaray, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kalmıştı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli tekvandocu Ozan Toytoğlu madalya hedefiyle olimpiyatlara hazırlanıyor01 Mayıs 2022 Pazar 12:57
  • Altay, son ana kadar pes etmeyecek01 Mayıs 2022 Pazar 12:55
  • Trabzonspor kaptanı Çakır: Şampiyonluğun keyfini çıkaracağız01 Mayıs 2022 Pazar 12:55
  • Trabzonspor teknik direktörü Avcı: Trabzonspor'un genlerinde şampiyonluk var01 Mayıs 2022 Pazar 12:54
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'nu tebrik etti01 Mayıs 2022 Pazar 12:53
  • Otomobil lastiği ile antrenman yapan Mustafa, Güreşte Türkiye üçüncüsü oldu30 Nisan 2022 Cumartesi 19:11
  • Trabzon'a 'şampiyonluk' göçü; maç öncesi büyük coşku30 Nisan 2022 Cumartesi 18:01
  • Trabzonspor-Antalyaspor maçı dev ekranlardan izlenecek30 Nisan 2022 Cumartesi 11:15
  • Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürdü30 Nisan 2022 Cumartesi 10:25
  • Sakaryaspor'da şampiyonluk sevinci yaşanıyor29 Nisan 2022 Cuma 14:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti