Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı yapılan çalışmada, az sayıda oyuncu yer aldı.
Isınma koşularıyla başlayan antrenmanda mobilizasyon, denge, pas, 5'e 2 ve geniş alan oyun çalışmaları yapıldı.
Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Bordo-mavililer, kendi tesislerindeki çalışmaları tamamladıktan sonra 4 Temmuz'da Slovenya'ya giderek 17 Temmuz'a kadar yurt dışı kampının ilk etabını gerçekleştirecek.
Karadeniz ekibi, 20-29 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da gerçekleştireceği yurt dışı 2. etap kamp çalışmalarının ardından Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçı için İstanbul'a dönecek.
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