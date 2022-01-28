Trabzonspor'dan Gervinho ile yeni sözleşme!

Trabzonspor, Gervinho'nun bu sezonki sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini, oyuncuyla Temmuz ayında başlayacak ve Mayıs 2023'e kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı.