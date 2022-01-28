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Trabzonspor'dan Gervinho ile yeni sözleşme!

Trabzonspor, Gervinho'nun bu sezonki sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini, oyuncuyla Temmuz ayında başlayacak ve Mayıs 2023'e kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı.
Trabzonspor'dan Gervinho ile yeni sözleşme!

Trabzonspor, Gervinho konusunda kararını verdi.

Bordo-mavili kulüp sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Gervinho'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Ancak yapılan açıklamada Temmuz 2022 itibarıyla oyuncunun yeni sözleşmeyle yeniden Trabzonspor forması giyeceği belirtildi.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı bildirim şu şekilde:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao arasındaki, 01.07.2021 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmış olup, oyuncumuzla Şirketimiz arasında, 01.07.2022 başlangıç 31.05.2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan yeni anlaşma ile oyuncumuzun eski sözleşmesindeki hakları korunmuştur."

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