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Trabzonsporlular, Berlin'de Zafer Takına bayrak astılar

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Zafer Takına, Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan Trabzonspor'un bayrağı asıldı.
Trabzonsporlular, Berlin'de Zafer Takına bayrak astılar

Süper Lig'in bitmesine 8 hafta kala lider Trabzonspor ile en yakın rakibi Konyaspor'la arasında 15 puan fark var.

Yılllar sonra şampiyonluğa bu kadar net bir başarı ile yakın olan bordo mavili takıma gönül veren futbolseverler, şimdiden takımlarının başarısını yurt dışında da çeşitli etkinliklerle kutluyor.

YİNE "BİZE HER YER TRABZON" DEDİLER

Bordo mavili takıma gönül veren futbolseverlerin "Bize her yer Trabzon" sloganı ile şampiyonluk sevincini şimdiden yaşattıkları bir kare, bu kez Almanya'dan geldi.

BERLİN ZAFER TAKI'NA TRABZONSPOR BAYRAĞI ASTILAR

Anadolu Ajansı editörü Hasan Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Zafer Takına çıkan Trabzonspor taraftarlarının, takımlarının bayrağını astığı görüldü.

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