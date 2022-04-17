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Trabzonspor'un kanat oyuncuları gol yollarında sessiz

Bordo-mavili takımda Visca 6, Nwakaeme ise 4 maçtır rakip fileleri havalandıramadı
Trabzonspor'un kanat oyuncuları gol yollarında sessiz

Spor Toto Süper Lig'de 73 puanla lider durumda bulunan ancak son 4 haftada 1 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyet göremeyen Trabzonspor'un forvetteki kanat oyuncuları sessiz kaldı.

Göztepe ile oynanan 29. hafta müsabakasında rakip fileleri havalandırarak 2019-2020 sezonundaki 11 gollük performansını yakalayan Nijeryalı oyuncu, son 4 haftada gol kaydedemedi.

Bordo-mavili ekibin 30. haftada Çaykur Rizespor, 31. haftada Beşiktaş, 32. haftada Gaziantep FK ve 33. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçlarda gol atamayan Nwakaeme, 4 haftadır Türkiye kariyerindeki gol rekorunu gerçekleştiremedi.

Nijeryalı oyuncu, son oynanan Fatih Karagümrük maçında yedek kulübesinde oturtulurken ikinci yarı başında oyuna dahil oldu.

Trabzonspor ile devre arasında anlaşan Visca, kısa sürede 5 gole ulaşırken son haftalarda gol yollarında etkili olamıyor. Boşnak oyuncu, ligin 27. haftasındaki Yukatel Kayserispor maçının ardından son 6 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi.

Bu iki oyuncunun gol katkısı yapamadığı maçlarda da Trabzonspor skor üstünlüğü kurmakta oldukça zorlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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