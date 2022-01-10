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Trabzonspor’un Puchacz maliyeti belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de ikinci devre transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Polonyalı sol bek oyuncusu Puchacz transferinin detaylarını açıkladı.
Trabzonspor’un Puchacz maliyeti belli oldu

Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Tymoteusz Puchacz'ın, 2021-22 futbol sezonu sonuna kadar 200.000 EURO bedelle geçici transferi konusunda, Union Berlin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 400.000 EURO garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'u ödenecektir" denildi.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Trabzonspor Kulübü, ayrıca yeni transferi Puchacz için hazırladığı da videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. "Trabzonsporumuza hoş geldin Tymoteusz Puchacz" mesajının yer aldığı videoyla Polonyalı oyuncunun 72 numaralı forma giyeceği de açıklandı.

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