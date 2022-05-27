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Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğu

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olacak Trabzonspor'un muhtemel rakipleri şekillendi.
Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğu

Devler Ligi öncesi son eleme turunda Trabzonspor'la birlikte 7 takım daha yer alacak ve seribaşı olan takımlarla seribaşı olmayan ekipler, birbirleriyle eşleşecek.

Takımların Avrupa'da son 5 sezonda ortaya koyduğu performansa göre oluşturulan klasmanda üst basamaklarda yer alan ekipler, seribaşı olarak kuraya dahil oluyor.

Son 5 sezonda 2 kez Avrupa'da sahne alan ve oynadığı toplam 14 maçın 6'sınden puan çıkartabilen (2 galibiyet, 4 beraberlik) bordo-mavililer, bu klasmanda 227. sırada bulunuyor.

Bir hayli alt sıralarda kalan Trabzonspor, bu sebeple kurada seribaşı olamayacak.

4 muhtemel rakipten ilki Kopenhag
Turnuvaya Trabzonspor gibi play-off'tan girecek Danimarka şampiyonu Kopenhag, takımlar klasmanında 41. sırada bulunuyor.

Bu derecesiyle ön elemelere dahil olan tüm takımlar içinde en iyi 4 takım arasında yer alan Kopenhag, seribaşı olacak.

Diğer bir ifadeyle Trabzonspor'un 4 muhtemel rakibinden biri Kopenhag.

Diğer 3 muhtemel rakip kimler olabilir?
Trabzonspor'un diğer muhtemel rakipleri ise alt turlardan gelecek.

Bu aşamada takımlar klasmanındaki yerleri itibarıyla Dinamo Zagreb, Kızılyıldız ve Olympiakos dikkati çekiyor.

Elemelere katılan takımlar içinde 34. sırada yer alan Hırvatistan şampiyonu Dinamo Zagreb, en iyi dereceye sahip. Hırvat ekibi, organizasyona ikinci ön elemeden katılacak.

Klasmanda 36. sıradaki yeriyle en iyi ikinci takım görünümündeki Sırbistan şampiyonu Kızılyıldız, üçüncü ön elemeden turnuvaya dahil olacak.

En iyi puana sahip 3. takım konumundaki Yunanistan şampiyonu Olympiakos da tıpkı Dinamo Zagreb gibi Avrupa macerasına ikinci ön elemeden başlayacak.

Tur maçları oynanmadan bir sonraki turun kura çekimi yapılıyor
Ön eleme turlarında statü gereği karşılaşmalar oynanmadan bir sonraki turların kura çekimi yapılıyor.

Bu sebeple de seribaşı olan takımları eleyen ekipler, eledikleri takımın puanına/sırasına terfi ediyor.

Örneğin klasmanda 34. sırada yer alan Dinamo Zagreb, ikinci ön elemede kura çekimine seribaşı olacak girecek.

Hırvat ekibi bu turda 175. sıradaki Zürih ile eşleşir ve rakibine elenirse, İsviçre temsilcisi 175. sıradan 34. sıraya terfi edecek (sadece kura çekimi için) ve sonraki eleme turlarında seribaşı takımlardan biri olacak.

Bu çerçevede Dinamo Zagreb, Kızılyıldız ve Olympiakos ya da bu takımları eleyecek takımlar, Kopenhag ile birlikte Trabzonspor'un play-off'taki muhtemel rakipleri olacak.

Devler Ligi'ne katılım 19,7 milyon avro
Trabzonspor, play-off turunu geçip Devler Ligi'nde grup aşamasına kalırsa kasasına minimum 19,7 milyon avro koyacak.

Bordo-mavililer, bu sezonki ödül miktarları baz alındığında ayakbastı parası olarak 15,6 milyon avro kazanacak.

Market gelirinde ise Trabzonspor'u yaklaşık 3 milyon avro bekliyor. Süper Lig'de ikinci olan Fenerbahçe'nin de Devler Ligi'nde gruplara kalması halinde bu meblağ 2 milyon avroya inecek.

Trabzonspor, katsayı sıralamasına göre verilen ödülde ise an itibarıyla en az geliri alacak takım hüviyetinde. Takımların Avrupa'daki son 10 yıllık performansına bakılarak oluşturulan puanlamada bordo-mavililer, 125. sırada yer alıyor. Trabzonspor'un bu kalemdeki kazancı 1,1 milyon avro.

Devler Ligi olmazsa teselli ikramiyesi 5 milyon avro
Trabzonspor, play-off turunda elenmesi durumunda turnuvadan eli boş dönmeyecek.

UEFA, play-off'ta elenen takımları da destek amaçlı ödüllendiriyor ve her takım bu paydan 5'er milyon avro alıyor.

Buna göre Trabzonspor, Devler Ligi bileti alamazsa 5 milyon avro ile Şampiyonlar Ligi defterini kapatarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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