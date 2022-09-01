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Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez İstanbul'a geldi

Trabzonspor, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Maxi Gomez'i kadrosuna kattı. Uruguaylı futbolcu İstanbul'a geldi.
Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez İstanbul'a geldi

Andreas Cornelius'un ayrılığı sonrası forvet arayışlarına başlayan Trabzonspor, sürpriz bir hamle yaparken Fenerbahçe'nin gündemini uzun süre meşgul eden Maxi Gomez'i kadrosuna kattı.

İspanya'nın Valensiya kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Gomez'i Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı.

Başkan Ağaoğlu, Gomez ile birlikte foto muhabirlere ve kameramanlara poz verdikten sonra kısa bir açıklama yaptı. "Hayırlı olsun" diyerek sözlerine başlayan Ağaoğlu, "Biz biraz sessiz yaptık transferi. 36-48 saat içinde bitti diyebiliriz" dedi.

"TRANSFERİN EN DOĞRU YOLU SESSİZ SEDASIZ HALLEDİLMESİ"

Fenerbahçe'nin Gomez'e teklifiyle ilgili bir bilgisi olmadığını kaydeden Ağaoğlu, "Bu transferlerin sirküle olmaması lazım. Medyada çıktığı anda farklı algılanabiliyor. Bir kulüp aynı pozisyonda 5-6 oyuncuyla görüşüyor, neticede bir oyuncu alıyor. En doğru yolu sessiz sedasız halledilmesi. Biz de galiba öyle yaptık" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, oyuncunun yarınki HangiKredi Ümraniyespor maçına yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili soruya ise "Bizim görevimiz transferi yapıp hocaya teslim etmek. Gerisi hocanın kararı" yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.

MAXI GOMEZ: TRABZONSPOR'A İMZA ATTIĞIM İÇİN ÇOK KEYİFLİ VE MUTLUYUM

Bordo-mavili ekibin yeni transferi Maxi Gomez ise Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, Trabzonspor'a imza attığı için de çok keyifli ve mutlu hissettiğini dile getirdi.

Uruguaylı golcünün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

Ümraniyespor maçı için İstanbul'da olacak kafiledeki takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek olan 27 yaşındaki golcü futbolcu, sonrasında Trabzon'a gidecek.  

Trabzonspor, 4 yıllık sözleşme imzalayacağı Gomez'in bonservisi için Valencia'ya 3 milyon Euro'yu taksitler halinde ödeyecek.

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