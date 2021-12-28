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Trafik ışıklarında TIR'ın altında kalarak can verdi

GAZİANTEP'te, trafik ışıklarında TIR'ın altında kalarak ağır yaralanan Güllü Kök (80), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Trafik ışıklarında TIR'ın altında kalarak can verdi

Kaza, öğleden sonra Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddedeki trafik ışıklarında dilencilik yapan Güllü Kök, Halil Kılınç'ın kullandığı 01 DIF 80 plakalı TIR'ın altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kök, özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kök'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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