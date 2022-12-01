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Trafik polisi, nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrası ile kurtardı
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Trafik polisi, nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi kurtardığı anlar böyle görüntülendi
Trafik polisi, nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi kurtardığı anlar böyle görüntülendi
ÇORUM’un Sungurlu ilçesinde, lokantada nefes borusuna yiyecek kaçan kişi, trafik polisinin Heimlich manevrasıyla müdahalesiyle kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
01 Aralık 2022 Perşembe 17:24
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.