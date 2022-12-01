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Trafik polisi, nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi kurtardığı anlar böyle görüntülendi

Trafik polisi, nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi kurtardığı anlar böyle görüntülendi
ÇORUM’un Sungurlu ilçesinde, lokantada nefes borusuna yiyecek kaçan kişi, trafik polisinin Heimlich manevrasıyla müdahalesiyle kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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